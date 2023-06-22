台南男1個月狂叩百通110均未出聲 經勸阻不聽挨罰6千元

台南張姓男子無故持手機撥打台南市警局110報案專線，撥通後均未出聲，經傳送簡訊及口頭勸阻不聽，向其電信公司查詢該門號用戶，今年元旦起2月11日止，撥打110報案專線竟達102筆，警方依違反社會秩序維護法送辦，新市簡易庭裁處罰鍰6000元。

永康警分局調查，張為台灣大哥大門號用戶，該門號為正常使用中。經調閱其報案清單，該門號自今年1月1日起至2月11日止，於不特定時間及地點，撥打台南市警察局110報案專線達102筆，撥通後均未出聲，顯非誤撥所致。

警方指出，按報案專線是供遇有緊急事件的民眾報案用，如報案專線遭占線，恐因此延誤致民眾生命、身體或財產遭受重大損害之虞。

經新市簡易庭勘驗，警分局於1月30日以言語勸阻，然該門號仍持續有撥打情狀，因此，法官認定，張無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽的事實無訛。