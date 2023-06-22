斑馬線有人全停喊卡 警政署：車讓行人仍要保持3公尺

警政署表示，連假停讓行人是警方執法重點。記者廖炳棋/翻攝 為擺脫行人地獄惡名，國內原本預計6月30日起，只要斑馬線上有行人，不論遠近都要停讓。但交通部長王國材今天指出，執法方案過於嚴格，雖保護行人，但是影響車流順暢，下周一將開會研議，時程也將依新方案決定。

據了解，今年四月，國內輿論對行人地獄惡名熱議，當時交通部與內政部、警政署等相關單位開會研議，當時提出許多方案，最後的結論就是「不論行人遠近駕駛須停讓」規定，並預計6月30日實施。

不過接近六月底，近期社會輿論反應該項規定是「白癡政策」，交通部昨晚緊急與內政部、警政署聯繫，暫緩該項政策。

目前警政署現行不停讓行人先行之取締認定原則，及應注意事項規定有三：

一、當路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上，以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺或3個枕木寬）為準，也就是車輛經過行穿道時，車輛與穿越道的行人，距離若在3公尺內就將被取締；此外行人走在行穿道時，車輛就算停讓，但若前懸（車頭保險桿位置）已進入行人穿越道，同樣會被取締。

二、路口有交通指揮人員指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發。

三、以攔停舉發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發。

車輛停讓行人後，只要行人已經越過車輛行經方向，車輛就可以從行人後方通過。

警政署表示，這三項取締原則到現在仍然適用，尤其連假期間，停讓行人是警方執法重點，民眾用路必須注意。