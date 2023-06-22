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匯55萬開餐廳 警反問匯給誰？ 她語塞...警及時阻詐
李姓婦人誤信網友邀其投資開餐廳，昨天下午她前往銀行準備匯款55萬元到指定帳戶，行員詢問用途發現有異報警協處。警方趕抵她表示「匯55萬是要跟人開餐廳」，警覺得怪一句話反問「你匯給誰」，見李婦語塞，警再以案例分析，李婦這才恍然大悟沒有匯款成功阻詐。
據了解，李姓婦人（71歲）自稱從事餐飲業相關行業，日前他透過認識不久的一名網友介紹，對方誆以合夥投資開餐廳為由，騙得李婦於昨天下午隻身前往新北市林口區文化三路一段一間銀行，準備匯款55萬到指定帳戶。
接待行員見李婦匯金過高，詢問她匯款用途，李婦回說「要跟認識的網友一起開餐廳」此時行員餘光瞄到，李婦手機上與人LINE 對話的訊息框，對方暱稱有「開戶專員」字樣，果然一查她匯款帳號已被列為警示帳戶，立即通報警方到場協處。
林口警分局忠孝派出所警員林益瑋、吳承叡獲報趕抵，當場詢問李婦「妳匯55萬是要做甚麼？」李婦回說「我匯55萬事因為我們要跟人開餐廳」、「那些是設備的錢」，警一聽就是詐騙伎倆，勸阻李婦不要匯款未果。
此時警方靈機一動反問李婦「妳要匯給誰」，沒想到李婦語塞數秒回說「要匯給那個XXX」，警當場用詐騙案例「那種投資話術，跟你說投資多少」 「穩賺不賠的….」，解說分析詐騙伎倆，李婦人才打消匯款念頭。
林口警分局呼籲，詐騙集團常透過網路置入各式投資詐騙廣告行騙，民眾一但未查匯款，「投資」金額往往有去無回。提醒民眾千萬不要輕信來路不明的網路投資訊息，應透過政府立案的金融機構及合法管道投資，財產安全才有保障。
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