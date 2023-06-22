鄰居端午節聞異味 高雄警消破門驚見獨居女陳屍套房

今天端午節，高雄市驚傳獨居女子死亡案件！高雄市警局湖內分局今天上午9時許，接獲民眾報案指稱東方路的套房傳出疑似屍臭味，警方在消防人員協助下破門入內，驚見房內1名女子明顯死亡。警方說，已連繫女子的家屬前來協助指認身分。

警方說，今天上午9時許，鄰居聞到套房傳出臭味，擔心有意外發生、報警處理，警方與消防人員趕抵現場，發現房門反鎖，消防人員使用破壞器材破門入內，發現女子躺在床上，已經明顯死亡，後續交由警方處理。