嚴格取締車不讓人 新店警今年5月迄今開罰已逾300萬
為加強車輛駕駛人養成「停讓行人」習慣，新北市新店警方嚴格取締車不讓人，自今年5月迄今，取締汽、機車不停讓行人等違規，開單告發總金額已逾300萬元。警方呼籲駕駛人養成遵守路權的觀念與習慣，營造友善用路環境。
新店警方表示，針對人行道違停、車不讓人及道路障礙等多項違規項目展開嚴格執法專案勤務，自今年5月迄今，已取締不停讓行人483件、未停車再開64件、人行道違停1007件及道路障礙768件，罰款總金額逾300萬元。
新店警分局長陳朝新呼籲，駕駛應遵守號誌並建立行人路權優先的正確觀念，行經路口時務必減速慢行，且必須停讓行人優先通行，新店分局配合警察局「行人及護老交通安全實施計畫」，持續針對無號誌路口停車再開、闖紅燈、轉彎未依規定、車不讓人等違規行為加強執法及宣導，維護民眾用路安全。
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