廂型車凌晨新北環快自撞護欄 警籲：疲勞駕駛如酒駕別輕忽

林男開車行經新北市新北環快往三重方向不慎自撞護欄，警方呼籲勿疲勞駕駛以免釀禍。記者曾伯愷／翻攝 今天是端午四天連續假期第一天，凌晨新北市新北環快發生一起廂型車自撞護欄，造成肇事車輛車頭凹陷毀損，駕駛多處擦挫傷拒絕就醫，駕駛沒有酒駕，事故原因待查。三重警方提醒，疲勞駕駛是車禍高風險，肇事不亞於酒駕，駕駛人端午節開車外出，切勿疲勞駕駛以免釀禍挨罰、吊扣駕照。

據了解，今天清晨4時許林姓男子（38歲）開著一輛三菱廂型車，沿著新北市三重區新北環快往三重方向行駛，途中行經一個彎處突然失控，林男人車先往中央分隔島衝撞，旋即向右撞上右側護欄才止停。

撞擊瞬間林男座車車頭凹陷毀損，他肢體多處擦挫傷自行爬出車外，警方獲報趕抵他拒絕就醫，林男酒測沒有酒駕，他向警方供稱「是一時不小心，才會自撞護欄釀禍」確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

對此三重警方表示，駕駛人只睡4小時就開車上路，車禍發生機率會提高10倍，疲勞駕駛肇事風險不亞於酒駕。依據道路交通管理處罰條例第34條之規定，汽車駕駛人連續駕車超過8小時，經查屬實或患病足以影響安全駕駛者，罰處駕駛人1200元以上2400元以下罰鍰，並禁止其駕駛，如應歸責於汽車所有人者，得吊扣其汽車牌照3個月。