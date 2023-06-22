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小心荷包！高鐵桃園站周邊違停科技執法已開罰 首周取締627件

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區自15日起建置「違規停車偵測科技執法設備」，交通警察大隊統計執法首周，1號門偵測違規停車241件、8號門偵測違規停車386件，合計達627件，平均每天偵測違規停車近90件，將依法舉發。

警方表示，為維護高鐵桃園站周邊行車順暢，提升高鐵民眾接送區周轉率，自15日零點起，桃園高鐵站1、8號門臨時接送區臨停等待時間逾3分鐘，依科技執法違停偵測認定後舉發。統計15日至21日執法首周，首日偵測103件違規，緩步下降最低約76件，平均每天偵測近90件違規停車；與6月1日至14日宣導期間比較，宣導期偵測違規停車高達2133件，平均每天偵測違規152件，每日平均下降約62件，下降41%，違停情形明顯改善。

利用接送區的民眾表示，宣導期科技執法違停偵測雖不會製單舉發，但臨停秩序已有改善，顯見大家逐漸改變駕駛習慣；6月15日啟用執法後，接送區周轉率更大幅度提升，對利用接送區臨停民眾，方便情形真的很有感。

警方表示，臨停等待逾3分鐘就屬違規停車，違規臨時停車開罰新台幣300元至600元以下，違規停車開罰600元至1200元以下罰鍰，希望高鐵接送區科技執法違停能每週持續下降至「沒有任何違規」，請民眾共同維護桃園高鐵站接送區順暢。

高鐵桃園站臨時接送區建置科技執法抓違停，首週取締627件。圖／桃園市交通警察大隊提供
高鐵桃園站臨時接送區建置科技執法抓違停，首週取締627件。圖／桃園市交通警察大隊提供
高鐵桃園站臨時接送區自6月15日起建置科技執法抓違停。圖／桃園市交通警察大隊提供
高鐵桃園站臨時接送區自6月15日起建置科技執法抓違停。圖／桃園市交通警察大隊提供

高鐵 桃園 科技執法

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