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高雄7旬婦落愛情陷阱交62.5萬 第4次交錢警逮車手發現她也被騙

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄70歲蕭姓婦人落愛情陷阱，為讓日籍男友來台定居，誤信對方聲稱寄台包裹卡海關，需付手續費，6月中旬，面交3筆共62萬5000元，後驚覺不對勁報警；警方在蕭第四次交款94萬3000元時，逮獲66歲周姓女車手，發現周也被假「男友」誆騙，以為只是幫忙收債。

警方調查，高齡已70歲的蕭姓婦人，仍渴望老來有伴，蕭在臉書交友平台認識一名自稱日本籍的男子，雙方相談甚歡後，對方甜稱蕭「親愛的」，讓蕭以為愛情來臨，男子聲稱要來台和蕭共度一生，會先寄一些生活用品的包裹來台，讓蕭深信不疑。

後男子告知蕭婦，包裹遭中國海關扣留，需支付手續費，蕭唯恐男友無法來台，於6月12日帶著16萬2000元在岡山區住家附近面交給女車手，後又陸續交付28萬3000元以18萬元，蕭3次面交62萬5000元，過程中，還被要求交錢後拍照回傳給日籍男友存證。

事後蕭越想越不對勁，向岡山分局前峰派出所報案。警方研判蕭遇到愛情詐騙，在蕭和對方約定6月19日於岡山火車站附近超商交款時，暗中埋伏，當場逮獲取款的66歲周姓婦人。

警方發現周疑似也被假男友騙得團團轉，周被警方逮捕當下，要聲稱要打手機聯絡事情，遭警方喝斥。警方檢視周的手機，對話中顯示周要替未謀面的男友幫忙代收債務，還可分錢分一半，南下取款時，半夜無處可棲身，男子還假裝關心，祈禱上帝會守護她。

警方認定周婦當車手取款，警詢後，依詐欺罪嫌將她移送偵辦。檢方訊後以3萬元交保候傳。

岡山警分局警方暗中埋伏，當場逮獲取款的66歲周姓婦人，警方在手機發現假男友和周的對話。記者石秀華／翻攝
岡山警分局警方暗中埋伏，當場逮獲取款的66歲周姓婦人，警方在手機發現假男友和周的對話。記者石秀華／翻攝
高雄70歲蕭姓婦人落愛情陷阱，為了讓日籍男友來台定居，取海關包裹，陸續面交共計62萬5000元；圖為蕭面交款項畫面。記者石秀華／翻攝
高雄70歲蕭姓婦人落愛情陷阱，為了讓日籍男友來台定居，取海關包裹，陸續面交共計62萬5000元；圖為蕭面交款項畫面。記者石秀華／翻攝
岡山警分局警方暗中埋伏，當場逮獲取款的66歲周姓婦人。記者石秀華／翻攝
岡山警分局警方暗中埋伏，當場逮獲取款的66歲周姓婦人。記者石秀華／翻攝
詐騙集團男子告知高雄7旬蕭姓婦人，日籍男友的包裹遭中國海關扣留，需支付手續費。記者石秀華／翻攝
詐騙集團男子告知高雄7旬蕭姓婦人，日籍男友的包裹遭中國海關扣留，需支付手續費。記者石秀華／翻攝

岡山 車手 愛情

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