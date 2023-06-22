高雄7旬婦落愛情陷阱交62.5萬 第4次交錢警逮車手發現她也被騙

高雄70歲蕭姓婦人落愛情陷阱，為讓日籍男友來台定居，誤信對方聲稱寄台包裹卡海關，需付手續費，6月中旬，面交3筆共62萬5000元，後驚覺不對勁報警；警方在蕭第四次交款94萬3000元時，逮獲66歲周姓女車手，發現周也被假「男友」誆騙，以為只是幫忙收債。

警方調查，高齡已70歲的蕭姓婦人，仍渴望老來有伴，蕭在臉書交友平台認識一名自稱日本籍的男子，雙方相談甚歡後，對方甜稱蕭「親愛的」，讓蕭以為愛情來臨，男子聲稱要來台和蕭共度一生，會先寄一些生活用品的包裹來台，讓蕭深信不疑。

後男子告知蕭婦，包裹遭中國海關扣留，需支付手續費，蕭唯恐男友無法來台，於6月12日帶著16萬2000元在岡山區住家附近面交給女車手，後又陸續交付28萬3000元以18萬元，蕭3次面交62萬5000元，過程中，還被要求交錢後拍照回傳給日籍男友存證。

事後蕭越想越不對勁，向岡山分局前峰派出所報案。警方研判蕭遇到愛情詐騙，在蕭和對方約定6月19日於岡山火車站附近超商交款時，暗中埋伏，當場逮獲取款的66歲周姓婦人。

警方發現周疑似也被假男友騙得團團轉，周被警方逮捕當下，要聲稱要打手機聯絡事情，遭警方喝斥。警方檢視周的手機，對話中顯示周要替未謀面的男友幫忙代收債務，還可分錢分一半，南下取款時，半夜無處可棲身，男子還假裝關心，祈禱上帝會守護她。