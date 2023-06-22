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台中行人地獄！她遭鬼切擊落 網：A柱太粗還是根本不想讓？
（▲影片約11秒開始）
台中劉姓女子20日上午開車經西屯區左轉未注意放慢速度禮讓行人，結果林姓女子徒步經行人穿越道時驚覺劉女駕駛的白車突然靠近，林緊急停下仍遭撞上整個人重摔馬路多處受傷，民眾將錄影畫面PO網稱「台中行人地獄」，網友也質疑「究竟是A柱太粗還是根本不想禮讓行人？」
台中第6分局20日上午11點獲報，西屯區文心路、四川路有車禍，到場發現劉姓女子（39歲）駕駛1輛白色小客車沿四川路要左轉文心路，卻在行人穿越道撞上徒步過馬路的林姓女子（31歲），造成林全身多處受傷送醫。
警方根據現場畫面、事故調查初判，劉女開車搶越行人穿越道肇事，將依道路交通管理處罰條例第44條第2項不禮讓行人規定予以告發，而林姓女子則未發現肇責。
網友紛紛留言稱「究竟是A柱太粗還是根本不想禮讓行人？」「行人都停下來讓你了，還硬是要撞上去」、「已經停下來還是被撞了」、「完全就是車子搶快又想切西瓜沒在看路」，還有人留言稱「上周去台中出差一個禮拜，好幾次都差點被撞飛」。
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