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外送員送到顏清標的單？意外釣出網友討論標哥親切的一面
叫外送很普遍，大甲鎮瀾宮董事長顏清標是否有叫外送？一張外送單引起熱烈討論，有外送員說，他曾在高雄遇過標哥，標哥待人很好，回想以前打工遇到顏清標時，對方親切一面，讓自己印象深刻；顏家服務處則強調，這張外送單和顏清標無關。
臉書「外送員的奇聞怪事」中，有外送員貼出外送訂單表，叫外送的客人名字寫「清標顏」，外送地址在台中市沙鹿區，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也住在沙鹿。
有外送員好奇問，「標哥」本人嗎？貼文外送員說，沒看到人，不確定，有外送員開玩笑說，如果是標哥本人下單，就請他吃。
顏家服務處表示，這張外送單和顏清標無關，親近顏清標人士說，標哥喜歡下廚，應該不會叫外送；這張外送單也引起熱烈討論，意外討論出標哥親切的一面。
一名外送員說，曾在高雄某飯店電梯遇到標哥，和對方打招呼，對方很客氣親切；也有人回憶，以前打工時，當天輪值菜梯的同事送菜到包廂，剛好標哥走出包廂，雙方對決，菜不慎潑到標哥身上，他同事與主管嚇得發抖，標哥一直拍他肩膀說：「不要緊，不要緊」，還問PO文者的同事，有沒有受傷，標哥用完餐離開前，還特別交代主管，不能為難剛才那位同事。
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