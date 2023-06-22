外送員送到顏清標的單？意外釣出網友討論標哥親切的一面

大甲鎮瀾宮董事長顏清標。本報資料照片 叫外送很普遍，大甲鎮瀾宮董事長顏清標是否有叫外送？一張外送單引起熱烈討論，有外送員說，他曾在高雄遇過標哥，標哥待人很好，回想以前打工遇到顏清標時，對方親切一面，讓自己印象深刻；顏家服務處則強調，這張外送單和顏清標無關。

臉書「外送員的奇聞怪事」中，有外送員貼出外送訂單表，叫外送的客人名字寫「清標顏」，外送地址在台中市沙鹿區，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也住在沙鹿。

有外送員好奇問，「標哥」本人嗎？貼文外送員說，沒看到人，不確定，有外送員開玩笑說，如果是標哥本人下單，就請他吃。

顏家服務處表示，這張外送單和顏清標無關，親近顏清標人士說，標哥喜歡下廚，應該不會叫外送；這張外送單也引起熱烈討論，意外討論出標哥親切的一面。