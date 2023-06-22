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影／台南警智取兩詐欺車手 保住民眾兩百萬血汗錢

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警六分局18日及21日分別查獲詐欺面交車手，其中謝姓男子第一次當車手就落網被逮，另件王姓車手假冒虛擬貨幣幣商，一見便衣圍捕，臉色大驚，舉手投降，兩案合計為民眾保住了2百多萬血汗錢，警方詢問後均依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

王姓男子以投資虛擬貨幣為幌子，昨天上午11時與被害人約定在南區金華路段超商內交付80多萬現金，六分局鹽埕派出所據報到場埋伏。王男看似文質彬彬，坐在超商內一派輕鬆模樣，但看到大批警力上前圍捕時，兩眼失神，雙手投降。

此外，大林派出所獲報，詐欺集團以投資股票為由，約定黃姓婦人於18日下午6時許，在仁德區文華路交付上百萬元現金，即派員埋伏在約定地點附近，等到謝男現身取款，正當他專注數著白花花的鈔票洋洋得意時，警方立即上前將他壓制逮捕。

「我第一次！」謝姓菜鳥車手出師不利就被逮，他包包內放置多套衣褲及替換鞋子，疑似變裝掩人耳目，但仍不敵警方縝密的部署查緝。

六分局長許敏能表示，詐騙手法層出不窮、花招百出，民眾應注意勿陷入詐騙集團設定情境，任何要將金錢付出的要求，都應小心求證，並可撥打「165」反詐騙電話或「110」諮詢求助。

王姓男子以投資虛擬貨幣為幌子，昨天上午與被害人約定在南區金華路段超商內交付80多萬現金，當場被員警識破。圖／讀者提供
王姓男子以投資虛擬貨幣為幌子，昨天上午與被害人約定在南區金華路段超商內交付80多萬現金，當場被員警識破。圖／讀者提供
詐欺集團以投資股票為由，約定黃姓婦人18日下午6時許，在台南仁德區文華路交付上百萬元現金，謝姓車手現身取款時當場被逮。圖／讀者提供
詐欺集團以投資股票為由，約定黃姓婦人18日下午6時許，在台南仁德區文華路交付上百萬元現金，謝姓車手現身取款時當場被逮。圖／讀者提供

車手 詐騙集團 詐欺

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