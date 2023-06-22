嘉義縣溪口穀倉被火舌吞噬 悶燒3小時出動怪手開挖
嘉義縣溪口鄉一處穀倉昨深夜火災，因堆放稻穀等易燃物，火勢迅速猛烈延燒，消防隊獲報趕到已成一片火海，除出水搶救外，消防隊也出動挖土機，避免下方稻穀仍有餘火，初估燃燒面積60平方公尺，1人預防性送醫。
據了解，一名民眾在現場感到有不明灼熱感，雖外表無異常，但仍由救護車預防性送醫，其餘無人員受困受傷；火勢燃燒約3小時，詳細起火原因仍待消防局火調科釐清。
嘉義縣消防局第二大隊大隊長沈廷衡說，溪口鄉大埤與溪口交界一座穀倉起火燃燒，倉庫前半段火勢猛烈，共出動5個分隊搶救，除出水搶救外，為讓火勢盡速撲滅，也出動怪手開挖，避免穀倉後續再度悶燒。
嘉義縣消防局表示，昨晚9點9分獲報溪口鄉一處鐵皮屋起火，立即派遣溪口、大林、新港、民雄、雙福分隊及第二大隊，出動10車22人，鐵皮倉庫內燃燒稻穀，燃燒面積約60平方公尺，晚上10點39分撲滅，隔天凌晨0點40分完全熄滅。
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