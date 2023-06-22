台中潭子國小天橋下紙鈔漫天飛！路人經過「忙著撿」結局好暖心

台中潭子區潭子國小天橋下方，日前突然出現千元和百元鈔漫天飛舞。 示意圖／canva 台中潭子區潭子國小天橋下方，日前突然出現千元和百元鈔漫天飛舞情形，好心民眾陸續撿到派出所報案，失主慌張跑進派出所報案，才知自己的錢被撿到派出所，民眾共撿到8900元紙鈔。

6月19日下午4點26分，大雅警分局潭北派出所值班警員廖乃嫺接獲陳姓路人至所報案，他在潭子區潭子國小天橋下有很多千元、百元紙鈔在地上飛，自己共拾獲2800元，當時還有一名紅衣男子也在撿鈔票。

果真不久，一名身穿紅衣男子表示自己在同樣位置拾獲紙鈔，覺得非常新奇，第一次看到這麼多錢在地上飛，後來又陸續來了兩位民眾表示自己在停紅燈時突然飛來千元鈔票，警方皆依規定受理拾得物。

員警再到現場詢問附近店家，是否有民眾返回找尋掉落的紙鈔，並提醒店家若有民眾再尋找，請至潭北派出所領取，當晚6點54分，49歲羅姓男子著急跑進潭北派出所詢問是否有人撿到錢，表示那些錢是貨款，共2萬1000元，當時送貨至上述地點將錢放在左邊口袋，送完貨上車才發現不見，怎麼找都找不到，並提供收據予警方核對、發還，對於數位拾得人的拾金不昧及警方的協助表達感謝。