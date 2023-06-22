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台2線龍洞區測半年車速有減 違規跨雙黃線卻是超速3倍

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市台二線85.8K到87.5K龍洞段，因彎道密集且常有超速車輛，車禍意外頻傳，警方設置區間測速照相，速限50公里公路總局表示，執法半年來取締超速79件，但違規跨越雙黃線241件卻是超速的3倍。警方認為，是駕駛誤信網路謠言，不但無法避開測速，還因跨越對向車道多吃一張罰單。

台二線86K龍洞路段受限地形因素，屬長下坡蜿蜒路段，歷年為車輛翻覆事件熱區，公路總局第一區養護工程處基隆工務段改善台二線鋪面品質、行車視距及標誌標線導引。並與新北市政府警察局合作，去年12月在85.8K到87.5K路段設置區間測速及違規跨越雙黃線科技執法。

公路總局說，去年12月15日啟用迄今取締超速79件，違規跨越雙黃線計241件，該路段行駛平均速率降至42.2公里；前年1月至12月發生12件交通事故，但去年12月至今年5月31日則未發生交通事故。

瑞芳警分局統計，台二線85.8K到87.5K間的龍洞街車禍事故，109年19件、110年32件、111年23件；交通違規告發件數，109年96件、110年61件、111年84件。在車禍及告發件數相較台二線其他路段偏高。

警方分析肇因事故時間及路段，發現龍洞隧道路段由於彎道密集，部分路段有髮夾彎，大型車輛如載重不均或貨物未捆牢，在車速過快情形下，常造車體翻覆或失控衝至對向車道、貨品散落等狀況，影響交通安全及道路順暢。

啟用半年多至今，車禍案件減少，達到降低車禍肇事率，但至今仍出現超速案件遠不如跨越雙黃線多，警方指仍有不少駕駛人誤信網路謠言「開到對向就照不到」。

瑞芳分局交通組說，跨越至對向車道不但無法避開測速，還會因跨越對向車道多吃一張罰單，且邁向行駛更增風險，駕駛人應避免類似行為。

台二線86K龍洞路段受限地形因素，屬長下坡蜿蜒路段，歷年為車輛翻覆事件熱區。圖／公路總局提供
台二線86K龍洞路段受限地形因素，屬長下坡蜿蜒路段，歷年為車輛翻覆事件熱區。圖／公路總局提供
台二線龍洞段區間測速半年，違規跨雙黃線是超速的3倍。圖／公路總局提供
台二線龍洞段區間測速半年，違規跨雙黃線是超速的3倍。圖／公路總局提供
台二線龍洞段區間測速半年，違規跨雙黃線是超速的3倍。記者游明煌／翻攝
台二線龍洞段區間測速半年，違規跨雙黃線是超速的3倍。記者游明煌／翻攝
台二線86K龍洞路段受限地形因素，屬長下坡蜿蜒路段，歷年為車輛翻覆事件熱區。圖／公路總局提供
台二線86K龍洞路段受限地形因素，屬長下坡蜿蜒路段，歷年為車輛翻覆事件熱區。圖／公路總局提供
台二線龍洞段區間測速半年，違規跨雙黃線是超速的3倍。記者游明煌／翻攝
台二線龍洞段區間測速半年，違規跨雙黃線是超速的3倍。記者游明煌／翻攝

車禍 測速

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