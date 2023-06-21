聽新聞
test
0:00 / 0:00
撞死伊拉克男妻兒路口再傳重大車禍？警：檢方模擬現場
台中市北區學士、英才路在去年底發生伊拉克籍季姓男子一家三口，行經斑馬線時，遭公車撞上，季男台灣妻兒喪命，引發社會關注行人安全問題，21日深夜11時許，又有市民拍到，該路口今天有警方事故處理車，還有公車在現場，引發關注，第二警分局表示，檢察官偵辦季案時有部分案情需釐清，所以指示警方到場模擬、採證。
第二警分局交通分隊長鄧錦宏表示，請市民不用擔心，該路口不是發生公車事故，而是檢察官指示深夜、車輛較少時，模擬季案車禍的一些疑點，也請警方在場配合封鎖、採證，以免危害到其他用路人通行安全。
檢警調查，去年12月27日深夜，李女（30歲）與伊拉克籍季姓丈夫（33歲）與1歲兒子，一家三口步行沿學士路從五權路往進化路方向步行，要穿越英才路行人穿越道時，遭豐原客運陳姓司機（53歲）左轉撞上，公車左側車頭撞翻李女與嬰兒車，嬰兒車被巨大撞擊力撞得支離破碎。
救護車獲報到場時，李女、一歲幼童已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍宣告不治，此案引發社會關注行人通行安全問題，肇事的陳姓司機也被檢方依過失致死罪偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言