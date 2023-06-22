求職險淪車手 背包藏定位器

潘姓男子求職險誤上詐團賊船，警方竟在對方給他的背包找出定位器。記者林保光／翻攝 無業潘姓男子疑透過臉書求職被騙當詐騙集團車手，在高雄市「面試」拿到背包及偽造的證券公司業務員證件，前天依指示取款前起疑，赴派出所求助；警方檢查背包竟藏放定位器，研判詐團用來監控車手避免「黑吃黑」，循線追查。

警方調查，台中市十八歲潘姓男子高中畢業未升學，想找打工機會，在臉書看到「一天可賺五千元」徵才訊息，依對方指示面試，本月十九日搭火車到高雄，投宿高雄火車站附近平價旅店，隔天相約在附近一間賣場碰面。

對方說明工作內容為取款，交付一個黑色背包及偽造的證券公司業務員證件，開車載潘至左營區；潘下車起疑，赴左營警分局博愛四路派出所詢問，指被要求拿背包及證件取款，他在車上愈想愈不對勁，「我是不是被騙了？」

員警打開背包，逐一取出外套等物品，竟然發現一枚定位器，了解求職過程之後，直指潘遇到詐騙集團，被利用當車手向被害人收取贓款。

官警說，民眾擔心找不到人或物品，可用定位器確認位置，詐團可能怕潘「拿了錢就跑」，暗藏定位器掌握行蹤；詐團常扣留車手的身分證，威脅知道住處，若黑吃黑將對其家人不利，但放定位器很罕見。