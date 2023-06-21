油罐車撞倒自行車 老婦連人帶車捲進車底

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

中油公司1輛油罐車，今天下午3時許至新北市三重區的加油站送油結束之後，行駛到三民街175巷口，不慎撞倒1輛腳踏車，69歲黃姓老婦連車帶人都被捲進車底，幸好只是車被輾壞，人僅受輕傷送醫暫無大礙。

新北市消防局獲報調派重陽分隊及特搜大隊慈福分隊人車趕赴現場，確認傷者意識清醒，小心翼翼將她自車底移出，初步檢視只有右側肢體擦挫傷疼痛，傷勢並不嚴重。

但老婦驚嚇過度，表示事發過程全都忘記沒有印象，消防人員給予頸圈及長背板固定後，由救護車送往市立三重醫院。詳細車禍過程由警方調查釐清。

新北市消防局提醒，當發生車禍有人受傷，無法確定傷勢程度的情況下，切勿任意移動患者，趕緊撥打119報案，並讓患者維持呼吸道暢通、保護患者頸椎，避免造成二次傷害。騎乘機車及腳踏車時，應保持適當距離勿跟隨太近，避免視線死角釀成憾事。

油罐車在三重區三民街撞倒自行車，69歲老婦連車帶人捲進車底，幸好車毀人僅受輕傷。記者林昭彰／翻攝
油罐車在三重區三民街撞倒自行車，69歲老婦連車帶人捲進車底，幸好車毀人僅受輕傷。記者林昭彰／翻攝
油罐車在三重區三民街撞倒自行車，69歲老婦連車帶人捲進車底，幸好車毀人僅受輕傷脫困送醫。記者林昭彰／翻攝
油罐車在三重區三民街撞倒自行車，69歲老婦連車帶人捲進車底，幸好車毀人僅受輕傷脫困送醫。記者林昭彰／翻攝

患者 腳踏車

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