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阿里山達邦169縣道2小貨車過彎不慎相撞 1輕傷1骨折

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣阿里山鄉達邦村169縣道，下午4點半左右，發生2輛小貨車碰撞事故，造成一女駕駛額頭挫傷，另名男駕駛因車頭變形受困車內，疑似小腿骨折，警消獲報趕往救援，以油壓破壞器將受困男駕駛救出，2名傷者皆由奮起湖分隊救護車送陽明醫院治療，詳細事故原因待警方調查釐清。

據了解，該路段是在達邦國小往里佳方向100公尺處，剛好是個急轉彎道，推測2車行經閃避不及造成碰撞，男駕駛受困車內，由警消協助脫困，女駕駛則額頭挫傷，所幸兩人皆意識清楚，送醫治療中。

嘉義縣消防局表示，今天下午4點31分接獲通報，阿里山鄉達邦村169縣道發生車禍事故，抵達現場一男性傷者受困駕駛座，立即以油壓破壞器材成功解救出男傷者，疑似小腿骨折，另一女傷者額頭有擦傷，兩名傷者意識清楚，皆由奮起湖分隊救護車，送嘉義市陽明醫院治療。

嘉縣達邦169縣道下午4點半，發生2輛小貨車碰撞，造成女駕駛額頭挫傷，另男駕駛受困車內疑小腿骨折。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣達邦169縣道下午4點半，發生2輛小貨車碰撞，造成女駕駛額頭挫傷，另男駕駛受困車內疑小腿骨折。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣達邦169縣道下午4點半，發生2輛小貨車碰撞，造成女駕駛額頭挫傷，另男駕駛受困車內疑小腿骨折。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣達邦169縣道下午4點半，發生2輛小貨車碰撞，造成女駕駛額頭挫傷，另男駕駛受困車內疑小腿骨折。記者呂慧瑜／翻攝

嘉義

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