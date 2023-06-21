婦拿現金到郵局要匯款買玉石 險被假投資騙走118萬

台南市50歲黃姓女子誤信詐團話術，以為可藉由投資玉石等精品獲利，昨天她提著118 萬現金到郵局要匯款號到對方指定帳戶。郵局人員察覺有異，通報警方到場關心，她才打消匯款念頭，保住辛苦賺來的118萬元。

市警四分局華平派出所員警吳晨華、蔡明松、廖珊儀，昨天上午10點30分，接獲新南郵局報案，有女子疑似遭詐，請警方到場協助。原來黃女欲與胞弟在網路上要購買玉珮進行投資，她攜帶118萬元至郵局辦理匯款。

郵局人員向黃女詢問匯款帳戶及對象身分等問題，她卻支吾其詞，無法清楚回答相關細節，郵局人員認為她可能遭到詐騙，通知警方到場關心，在員警耐心勸說下，黃女最終打消匯款念頭，順利化解這場騙局。