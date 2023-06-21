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婦拿現金到郵局要匯款買玉石 險被假投資騙走118萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市50歲黃姓女子誤信詐團話術，以為可藉由投資玉石等精品獲利，昨天她提著118 萬現金到郵局要匯款號到對方指定帳戶。郵局人員察覺有異，通報警方到場關心，她才打消匯款念頭，保住辛苦賺來的118萬元。

市警四分局華平派出所員警吳晨華、蔡明松、廖珊儀，昨天上午10點30分，接獲新南郵局報案，有女子疑似遭詐，請警方到場協助。原來黃女欲與胞弟在網路上要購買玉珮進行投資，她攜帶118萬元至郵局辦理匯款。

郵局人員向黃女詢問匯款帳戶及對象身分等問題，她卻支吾其詞，無法清楚回答相關細節，郵局人員認為她可能遭到詐騙，通知警方到場關心，在員警耐心勸說下，黃女最終打消匯款念頭，順利化解這場騙局。

分局長王子雄表示，能順利阻詐，除了郵局人員的機警外，警方鑑於詐欺集團詐騙話術不斷精進，6月中旬起即製作金融機構行員防詐關懷提問手板，針對各類民眾遭詐的匯款理由，彙整關懷題目供參考，員警傳授提問技巧，郵局人員如發現民眾回答有異，撥打專線通知警方到場，有效協助民眾免遭詐騙所害。

黃姓女子（左下）遭到投資詐騙，經警方及時勸阻保保住辛苦賺來的118萬元。記者黃宣翰／翻攝
黃姓女子（左下）遭到投資詐騙，經警方及時勸阻保保住辛苦賺來的118萬元。記者黃宣翰／翻攝

郵局 詐騙

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