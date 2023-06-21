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受困2小時！中鋼子公司2外包工人墜料槽遭活埋 1救出1搶救中

聯合報／ 記者林保光徐如宜／高雄即時報導

高雄市小港區發生工安意外，某資源回收公司2名工人在研磨廠清桶，不料掉落爐石粉料槽，遭原料「活埋」。消防隊到場救出1人，正搶救另一人。

高雄市消防局今天下午4時據報，小港區友成巷某資源回收廠發生工人遭「活埋」，出動12車22人前往救援，發現承包商工人進行清桶作業發生意外。

警、消發現，工人清理的研磨桶是漏斗形狀，大約有10公尺高，但出口只有約60公分，意外發生後，51歲的伍姓工人被消防及工廠人員合力救出，意識清楚，僅受擦傷，無大礙，但另名57歲的黃姓男子仍受困，直到2小時後，仍由消防人員搶救中。

據了解，發生這場工安意外的資源公司，是中鋼集團子公司，2名進入研磨桶做清理工作的工人，是承包商工人，事故發生原因正由勞檢單位調查。

高雄市小港區今天下午4點發生工安意外，某資源回收公司2名工人在研磨廠清桶，不料掉落爐石粉料槽，遭原料埋沒。記者徐如宜／翻攝
高雄市小港區今天下午4點發生工安意外，某資源回收公司2名工人在研磨廠清桶，不料掉落爐石粉料槽，遭原料埋沒。記者徐如宜／翻攝
高雄市小港區今天下午4點發生工安意外，某資源回收公司2名工人在研磨廠清桶，不料掉落爐石粉料槽，遭原料埋沒。記者徐如宜／翻攝
高雄市小港區今天下午4點發生工安意外，某資源回收公司2名工人在研磨廠清桶，不料掉落爐石粉料槽，遭原料埋沒。記者徐如宜／翻攝
高雄市小港區今天下午4點發生工安意外，某資源回收公司2名工人在研磨廠清桶，不料掉落爐石粉料槽，遭原料埋沒。記者徐如宜／翻攝
高雄市小港區今天下午4點發生工安意外，某資源回收公司2名工人在研磨廠清桶，不料掉落爐石粉料槽，遭原料埋沒。記者徐如宜／翻攝

高雄市 資源回收

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