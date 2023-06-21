台南端午連假車流 請避開3大尖鋒時段

明天起端午節4天連假，台南市警局交通大隊今天指出，連假前一天21日下午5點以後返鄉潮、22及23日的出遊潮、連假最後一天24日下午4點以後的收假潮，都會出現大量車潮，提醒駕駛人避開車流尖峰時段，節省寶貴時間。

交大分析，連假前1天的返鄉潮及下班車潮，今天下午5點過後集中國道一號仁德、大灣、永康及關廟交流道周邊道路；台86快速公路銜接國道一號南、北雙向，台86快速公路銜接國道三號關廟交流道，將有大量車流匯流，銜接路段車速較慢。

連續假期第1、第2天出遊車潮，交大說，上午集中各交流道周邊道路，下午集中觀光景點周邊道路。上午9點至下午1點，國道一號仁德交流道文德路、中山路，永康交流道中正北、南路，大灣交流道復興路及太子路路段車流多。

至於連假最後一天上午以出遊車潮集中於各觀光景點周邊道路；下午車潮集中在各交流道周邊道路，從下午4點時起，國道一號仁德交流道文德路、中山路，永康交流道中正北路及中正南路，大灣交流道復興路及太子路，因應返回工作地車流會增加。

台南運河舉辦國際龍舟錦標賽，周邊安平路、安億路、慶平路及中華西路會有車多情形，慶平路及育平路等有交通管制，駕駛人請提前做好路線及停車規畫，可多加搭乘大台南公車前往。