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黑白兩轎車路口相撞 黑車衝上騎樓險撞進早餐店

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮新南街、五谷街口，今天上午7點多發生一起兩輛轎車頭碰頭車禍，其中1輛黑色轎車還甩頭差點就撞進路口轉角的早餐店內，還好因車頭撞上梁柱才卡在騎樓上，未釀店內民眾傷亡；現場車輛殘骸散落一地，警方據報後也立即到場處理。

警方指出，該路口設有閃黃燈號誌，黑色轎車沿新南街往南行駛，行駛至該路口時，與往西行駛的白色轎車發生碰撞，兩車撞擊後，黑色轎車載往早餐店方向滑行，左側車頭撞上鐵捲門梁柱才停止，白色轎車則滑向反方向並停在人行道上，現場兩名駕駛手臂擦傷，幸未波及其他人車，詳細肇事原因仍待釐清。

竹南警察分局也提醒民眾，車輛行經路口時，遇有閃光黃燈號誌，應減速慢行，而閃光紅燈標誌應停止再開，並注意路口來車。另籲請民眾牢記汽機車「路口慢看停」準則，以防止事故發生，保障你我行車安全。

白色轎車最後也差點衝上人行道上，現場幸未波及其他人車，詳細肇事原因由警方調查釐清中。圖／警方提供
白色轎車最後也差點衝上人行道上，現場幸未波及其他人車，詳細肇事原因由警方調查釐清中。圖／警方提供
黑色轎車車頭撞上梁柱卡在騎樓上，差點就撞進早餐店內，幸未釀其他民眾傷亡。圖／警方提供
黑色轎車車頭撞上梁柱卡在騎樓上，差點就撞進早餐店內，幸未釀其他民眾傷亡。圖／警方提供

早餐店 人行道 標誌

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