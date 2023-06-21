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桃園3歲童家門前玩遭車撞意識不清 母求警開道急送醫脫險

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名3歲柯姓男童昨下午在住家門口玩耍時，遭路過的機車撞上意識不清，男童母親欲開車送醫急救，但擔心下班時段遇上塞車被卡在車陣中，於是至鄰近的大園分局三菓派出所求助，所幸在員警的協助開道下，僅用12分鐘就抵達桃園經國敏盛醫院，及時幫助男童脫離險境。

大園警方表示，黃姓婦人昨下午4點多開車至三菓派出所求助，稱兒子在家門玩耍時遭路過的機車撞上，當下雖有叫救護車，但兒子嘴角撕裂傷血流不止，意識漸漸模糊，黃婦心急如焚決定自行開車送醫急救，但當時接近下班時間，婦人擔心途中遇到塞車，於是經過派出所時請求警方幫忙開道帶路。

員警見情況緊急，立即開巡邏車協助開道，護送男童至醫院急救，警方一路鳴笛開警示燈，同時廣播有傷患需緊急送醫，前方車輛聽聞後紛紛配合讓道，原本要半小時以上的車程僅花12分鐘便抵達，所幸男童在緊急治療後狀況穩定，及時脫離險境。

男童被送醫救治後所幸沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝
男童被送醫救治後所幸沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝
男童母親緊急到派出所求助警方開道。記者周嘉茹／翻攝
男童母親緊急到派出所求助警方開道。記者周嘉茹／翻攝

塞車 桃園

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