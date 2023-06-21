用路人注意！端午4天連假明登場 國5嚴格匝道儀控
端午連續假期即將到來，為維持國道順暢，6月22日至6月25日共4天高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施，建議民眾上路前可先用手機打開1968App或上高速公路局網站了解管制措施與即時路況，善用替代道路以避開壅塞路段。
交通科股長許敦淵表示，高公局預估國5將吸引大量車潮，於沿線交流道實施嚴格匝道儀控以維持雪山隧道通行，國道公路警察局除協調高公局於國5加派6組拖救車輛，並規劃全線預置警力維持交通順暢。
高公局提醒，民眾萬一發生輕微事故時先開啟危險警告燈，並於車輛後方100公尺處豎立故障標誌，儘速照相紀錄後移至安全處所，以避免二次事故，再利用1968App的警政報案通知國道警方處理。
另外近來發生多起「輔助駕駛系統」車輛撞擊施工車輛事故，國道公路警察局提醒駕駛務必注意前方動態，保持安全距離，不隨意變換車道，且勿過度仰賴「輔助駕駛系統」，應隨時注意前方路況，即時介入操控車輛，以免發生事故。
最後提醒民眾高速公路內側車道為超車道，非超車勿持續佔用內側車道，於服務區內減速慢行並停讓行人優先通過，以免不慎違法受罰。
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