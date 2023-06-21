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網傳千面人翻版…新北便利店盒內酒瓶被調包 警：竊盜勿謠傳

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一名婦人向超商購買一瓶威士忌被人換成水，今天上午她向便利超商退貨。店員覺得怪異清查酒架，赫見另有兩瓶洋酒也被人掉包。不過店家還沒報案，網路便謠傳超商碰上千面人翻版。對此警方陳清，初步研判是起竊盜案件，已查扣3酒瓶，將送交刑事局及三總毒物科檢驗釐清，同時調閱店內監視器畫面追查可疑嫌犯。

據了解，今天上午一名婦人拿著一瓶開過的蘇格登威士忌，來到新北市新莊區福德三街一家連鎖便利超商退貨。婦人向店員表示，她在這購買的威士忌，瓶內裝的不是酒而是水，店員檢視瓶內液體無色無味，讓婦人退貨。

店員覺得怪異來到酒架查看，赫見另一瓶蘇格登威士忌、一瓶白蘭地包裝盒被人拆過，查看盒內已被更換成他牌酒瓶，瓶內同樣被人換裝成無色無味液體。不過店家還沒報案，網路便瘋傳該超商碰到千面人翻版，引發網路恐慌。今天上午11時許店長驚覺不對，趕緊向轄區派出所報案。

對此警方表示，初步研判應非千面人翻版，已查扣有疑慮的三瓶洋酒，將送交刑事局及三總毒物科檢驗釐清，警方已調閱店內監視器畫面追查可疑嫌犯，呼籲民眾案件尚未釐清切勿過度渲染，以免造成社會恐慌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市新莊區福德三街一家連鎖便利超商，三瓶洋酒包裝盒內酒瓶被掉包，警方循線追查中。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區福德三街一家連鎖便利超商，三瓶洋酒包裝盒內酒瓶被掉包，警方循線追查中。記者曾伯愷／攝影

超商 監視器 竊盜

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