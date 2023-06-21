聽新聞
test
0:00 / 0:00
2年燒3次…桃園觀音保障掩埋場火警頻傳 消防演練防災
近來垃圾掩埋場火警事故頻傳，為提高對垃圾掩埋場的消防應變能力，以確保民眾的生命財產安全，桃園市消防局第三大隊草漯分隊今上午於保障垃圾掩埋場舉行搶救演練。
垃圾掩埋場一到夏季火警風險大幅提升，且因掩埋場垃圾堆置數量龐大，深度又深，若未能在火警初期撲滅火勢，一旦成災後滅火時間短則幾天，長則數周，加上掩埋場一般地處偏僻，消防栓數量較少，救災難度遠高於一般場所，除了加強掩埋場本身消防硬體設施及員工的應變能力外，與鄰近消防隊的配合默契也是演練一大重點。
而此次演練中，除了一般消防救災的滅火流程、水源運用外，特別加強清潔隊和消防隊之間的橫向溝通，現場除了配置無線電供雙方即時聯繫外，現場更儲放大量水源供消防隊初期救災使用，並建立長期救災的後勤補給制度，以求提高救災效率，避免大規模的火災事件發生，影響當地居民。
消防局第三大隊大隊長簡慈彥表示，垃圾掩埋場救災相當不易，垃圾掩埋場應持續落實火災預防工作，加強成災後的應變能力，期許在清潔隊和消防隊的共同努力下，能減少災害再次發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言