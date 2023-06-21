2年燒3次…桃園觀音保障掩埋場火警頻傳 消防演練防災

近來垃圾掩埋場火警事故頻傳，為提高對垃圾掩埋場的消防應變能力，以確保民眾的生命財產安全，桃園市消防局第三大隊草漯分隊今上午於保障垃圾掩埋場舉行搶救演練。

垃圾掩埋場一到夏季火警風險大幅提升，且因掩埋場垃圾堆置數量龐大，深度又深，若未能在火警初期撲滅火勢，一旦成災後滅火時間短則幾天，長則數周，加上掩埋場一般地處偏僻，消防栓數量較少，救災難度遠高於一般場所，除了加強掩埋場本身消防硬體設施及員工的應變能力外，與鄰近消防隊的配合默契也是演練一大重點。

而此次演練中，除了一般消防救災的滅火流程、水源運用外，特別加強清潔隊和消防隊之間的橫向溝通，現場除了配置無線電供雙方即時聯繫外，現場更儲放大量水源供消防隊初期救災使用，並建立長期救災的後勤補給制度，以求提高救災效率，避免大規模的火災事件發生，影響當地居民。