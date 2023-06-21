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男赴高雄求職險遭詐團利用 背包被放定位器

中央社／ 高雄21日電

18歲潘姓男子為了能1天輕鬆賺取5000元，從台中到高雄求職，不料疑遇到詐騙集團，潘男向派出所求助，警方在對方交給潘男的背包裡發現1枚定位器，疑似詐團用來監控車手的工具。

高市警察局左營分局今天發布新聞稿表示，左營分局博愛四路派出所於6月19日下午2時許，突然見到1名青年慌張跑進派出所求助。

警方了解發現，是剛滿18歲的潘姓男子日前在臉書社團上尋找工作機會，看到1則徵文稱打工1天可以輕鬆賺進新台幣5000元，因此特地從台中搭車南下到高雄求職。

不過潘男懷疑遇到詐騙集團，不但引誘他使用偽造的證券人員證件，還要求他負責「現場取款」的工作。潘男覺得有異，便前來派出所向警方諮詢。

員警檢視潘男身上1只由詐騙集團所提供的背包，竟發現內有知名美國公司於2021年4月推出的「AirTag定位器」，定位器大小如1枚10元硬幣，便於攜帶藏匿，當持有人找不到遺失物品的時候，就能夠透過AirTag找到物品。

不料為了方便民眾尋物的定位器，竟被詐騙集團拿來疑似追蹤車手之用。潘男看到背包內藏有定位器很驚訝，也慶幸有向警方求助，避免遭詐團追蹤報復。

左營分局表示，詐騙手法層出不窮，呼籲民眾切勿輕易相信網路上優渥的待遇，應多方查證，以免上當受騙。

詐騙集團 車手 求職

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