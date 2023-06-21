中市男子誤信投資詐騙 損失660萬元

台中市1名男子日前掉入投資詐騙集團的陷阱，直到無法順利出金後才驚覺受騙，而向警方報案，市警局第四分局今天表示，男子共損失660萬元，呼籲社會大眾不要再上當。

台中市政府警察局第四分局大墩派出所日前接獲蔡姓男子（54歲）報案指稱，在網路上看到分享投資股票獲利影片，期間網頁中插入一頁式廣告推薦有關投資股利訊息，蔡男不疑有他，即點選網址連結。

警方指出，蔡男連結網址後，隨即有專人聯繫投資事宜，蔡男一步步掉入詐騙集團設下的陷阱，直至無法順利出金後才大夢初醒，總計共損失新台幣660萬元，蔡男並以自身血淋淋的案例，盼不要再有民眾為此被騙。

警方調查了解，蔡男自恃在股海打滾多年，除常向其他人分享股經外，上網觀看鑽研最新股票趨勢已是生活日常，因近期看到知名博主的投資股利影片時，突然看到一頁式廣告有關投資股利訊息，並以「投資賺錢為前提」標題，引起蔡男興趣。

蔡男因而結識1名自稱投資顧問的陳姓老師主持的投資群組，並介紹1名林姓助理，1對1指導下載「行動贏家」APP，引導進入券商平台，誆稱可以跟股票主力合作。

警方指出，起初進行新股抽籤，每次蔡男都中籤60多張，甚至逐次提升，讓蔡男開始懷疑自己怎麼會那麼幸運，等到向金融業友人確認，並嘗試獲利了結未果，才揭穿這一連串騙局，短短1個月時間就被騙600多萬元，感嘆帳面獲利太誘人，並呼籲民眾勿輕信名人投資。