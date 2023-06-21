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「利他能」事件再起憂心病童家長不用藥 醫：勿汙名化

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
宜蘭傳出補習班餵食學童服用「利他能」，全案已由檢方展開調查。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭傳出補習班餵食學童服用「利他能」，全案已由檢方展開調查。圖／宜蘭縣政府提供

新北市某私立幼兒園老師餵食幼童服用「苯巴比妥」事件尚未平息，宜蘭縣昨又傳出某補習班餵食學童服用「利他能」增加學習力，因利他能、苯巴比妥屬第三、第四級管制藥品，外界常以「餵毒」形容此類事件。但看在醫師眼中，真的是「非常可怕」且相當憂心，如此將藥品「汙名化」，擔心家長可能不願再讓癲癇、注意力不集中的孩子用藥，恐讓病情控制更加困難。

台灣專注力研究學會理事長、馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬說，昨天傳出宜蘭某補習班餵食學童服用「利他能」，相同事件於2010年也曾發生，當時是台北縣（現為新北市）某安親班老師餵食幼童服用，該事件喧騰多時，甚至引起家長恐慌。

臧汝芬說，如今相同事件再度發生，現在重要的是釐清事實，並追究老師為何餵食幼童吃藥，如此是否有犯罪的嫌疑，進一步建立機制加以規範，而不是再次汙名化「利他能」或正在服藥治療的孩童，社會大眾要有正確認知。

「利他能用於治療過動症、注意力不集中兒童，這是有醫學根據，且是衛福部核准、合法的醫師處方用藥。」臧汝芬呼籲，不應隨意採用「餵毒」字眼，進而汙名化藥品，這是非常錯誤的誤導，現在已經有許多醫師看不下去了。

臧汝芬指出，如新北市某私立幼兒園餵藥事件上了國際新聞，其他國家可能會質疑，台灣幼童「被餵毒」案件，難道台灣沒有政府、專家把關嗎？實在有損台灣國際聲譽，更可能被國際嘲笑。

臧汝芬說，「餵毒說」也已讓許多有愛心的幼保教師離開職場，這真的是太過份了，也十分可惜，政府相關單位要把事情說清楚，或是請專家說明，希望不要為了政治操作或其他情形而出現「餵毒」字眼，因為這樣做「真的太過火了，讓人痛心」，應該適可而止。

巴比妥 幼兒園

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