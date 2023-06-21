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詐團搭黃子佼議題成立多個假粉專 刑事局聯手臉書下架

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

國內「Me too」性騷議題越燒越大，詐騙集團搭上這波熱議風潮，假冒黃子佼、鍾沛君等人，在臉書成立假投資詐欺粉專與廣告，吸引民眾點擊，進一步邀請民眾加入Line群組推薦投資專案，尤其黃子佼假粉專或廣告，更出現不只一個版本。

刑事局發現後，立即連繫美商Meta公司（臉書）啟動綠色通道通報機制，迅速完成下架。刑事局指出，針對冒用名人名義的假投資粉絲專頁及廣告，統計至今年6月21日，已移除6658則。

刑事局指出，過去詐欺廣告需經被害人報案，才能蒐集資料聯繫下架機制，現在已經轉為鼓勵社群、廣告平台業者自律，第一時間實質審查廣告內容，落實「證券投資信託及顧問法」規範網路投資廣告採實名制，並加強網路平台業者事前審查和事後下架機制。

刑事局呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，有關臉書平台上的名人粉絲專頁，應辨別是否有「藍勾勾」標記，不要相信名人分享高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理的投資管道。

詐騙集團利用性騷熱議題，在臉書成立多個黃子佼假臉書，其實都是假投資詐欺粉專與廣告，民眾務必當心。記者廖炳棋/翻攝
詐騙集團利用性騷熱議題，在臉書成立多個黃子佼假臉書，其實都是假投資詐欺粉專與廣告，民眾務必當心。記者廖炳棋/翻攝
詐騙集團利用性騷熱議題，在臉書成立多個黃子佼假臉書，其實都是假投資詐欺粉專與廣告，民眾務必當心。記者廖炳棋/翻攝
詐騙集團利用性騷熱議題，在臉書成立多個黃子佼假臉書，其實都是假投資詐欺粉專與廣告，民眾務必當心。記者廖炳棋/翻攝

廣告 詐欺 粉絲

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