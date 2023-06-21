五億男10樓墜落亡顱骨沒破可疑？檢方舉4案例佐證
台中賴姓高中生繼承5億元遺產和夏姓地政助理登記婚後墜樓身亡，台中地檢署今偵結公布調查證據，包括從夏男10樓陽台外採到掌痕、握痕及賴的DNA，比對墜落路徑、下方折斷樹枝，研判是墜樓撞到屋簷後才掉落，另也舉近年4件高樓墜落無顱骨破裂的前例。
檢方表示，有關賴男究竟從何處，經查發現夏男居住的10樓，包括陽台欄杆所遺留手掌痕、手抓握痕及陽台外側前緣平台上也有擦狀抹痕，並在欄杆外側檢出賴男的DNA，經比對現場勘查、採證的墜樓路徑，及來後背部平行2條傷痕、後背部鈍挫傷造成肋骨骨折刺破內臟出血。
檢方認為，賴男應是撞擊該社區大樓凸出的屋簷，再墜落樹叢、壓擠折斷樹枝減緩衝擊後最後掉落地面。
外界也質疑，為何賴男從10樓墜落四肢長骨、顱骨卻無明顯骨折或破裂？檢方今也羅列4項類似案例，包括台中2020年至今有3件分別從5樓、10樓及16樓墜落死亡案，以及桃園2017年有從9樓墜樓案，4件中死者均無顱骨破裂或骨折的狀況。
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