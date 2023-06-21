快訊

「別想關門處理掉土地」 台開改選在即 練台生力擋私有化

再爆震撼彈！葛斯齊點名NONO該認錯、「金馬歌手」快出來面對

侯友宜台大補考過關？學者解析「鐵漢直球」還不夠

五億男10樓墜落亡顱骨沒破可疑？檢方舉4案例佐證

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中賴姓高中生繼承5億元遺產和夏姓地政助理登記婚後墜樓身亡，台中地檢署今偵結公布調查證據，包括從夏男10樓陽台外採到掌痕、握痕及賴的DNA，比對墜落路徑、下方折斷樹枝，研判是墜樓撞到屋簷後才掉落，另也舉近年4件高樓墜落無顱骨破裂的前例。

檢方表示，有關賴男究竟從何處，經查發現夏男居住的10樓，包括陽台欄杆所遺留手掌痕、手抓握痕及陽台外側前緣平台上也有擦狀抹痕，並在欄杆外側檢出賴男的DNA，經比對現場勘查、採證的墜樓路徑，及來後背部平行2條傷痕、後背部鈍挫傷造成肋骨骨折刺破內臟出血。

檢方認為，賴男應是撞擊該社區大樓凸出的屋簷，再墜落樹叢、壓擠折斷樹枝減緩衝擊後最後掉落地面。

外界也質疑，為何賴男從10樓墜落四肢長骨、顱骨卻無明顯骨折或破裂？檢方今也羅列4項類似案例，包括台中2020年至今有3件分別從5樓、10樓及16樓墜落死亡案，以及桃園2017年有從9樓墜樓案，4件中死者均無顱骨破裂或骨折的狀況。

檢方研判賴男從10樓墜落，先撞擊到突出平台後再掉落地面。圖／中檢提供
檢方研判賴男從10樓墜落，先撞擊到突出平台後再掉落地面。圖／中檢提供
檢方比對賴男墜落撞擊平台、折斷的樹枝。圖／中檢提供
檢方比對賴男墜落撞擊平台、折斷的樹枝。圖／中檢提供
檢方在10樓夏宅的陽台採集到掌紋、握痕及賴男DNA，研判從10樓墜落。圖／中檢提供
檢方在10樓夏宅的陽台採集到掌紋、握痕及賴男DNA，研判從10樓墜落。圖／中檢提供
針對賴從10樓墜落顱骨沒破，檢方也羅列近年類似案例。圖／中檢提供
針對賴從10樓墜落顱骨沒破，檢方也羅列近年類似案例。圖／中檢提供

骨折 樹枝 DNA

延伸閱讀

5億高中生墜樓案殺人罪不起訴 中檢偵結說明理由

五億男墜樓高大成質疑草皮枯黃、氯化鉀 真相曝：均未檢出

五億生墜樓案夏姓配偶殺人不起訴 賴母律師：將提再議

為何認定無他殺？五億生墜樓檢方查百項證據 關鍵7人證、6書證

相關新聞

3小時破案！林口幼兒園潑漆撒冥紙 警速逮2車3嫌送辦

新北市林口區一家連鎖幼兒園一名教保員，從今年4月涉嫌對超過12名幼童不當管教，造成幼童心生畏懼拒絕到幼兒園上課，案經被害...

五億男10樓墜落亡顱骨沒破可疑？檢方舉4案例佐證

台中賴姓高中生繼承5億元遺產和夏姓地政助理登記婚後墜樓身亡，台中地檢署今偵結公布調查證據，包括從夏男10樓陽台外採到掌痕...

詐團搭黃子佼議題成立多個假粉專 刑事局聯手臉書下架

國內「Me too」性騷議題越燒越大，詐騙集團搭上這波熱議風潮，假冒黃子佼、鍾沛君等人，在臉書成立假投資詐欺粉專與廣告，...

「利他能」事件再起憂心病童家長不用藥 醫：勿汙名化

新北市某私立幼兒園老師餵食幼童服用「苯巴比妥」事件尚未平息，宜蘭縣昨又傳出某補習班餵食學童服用「利他能」增加學習力，因利...

太歲爺頭上動土 南警在分局旁工地逮捕5失聯移工

台南市永康警分局旁工地一輛廂型車，昨天下午遭警方查獲車內乘載多名失聯移工，員警以多部巡邏汽機車包圍，將5名失聯移工逮捕依...

花蓮秀姑巒溪2處行動醫療站啟動 守護泛舟遊客安全

國際解封，暑假泛舟旺季來臨，今年梅雨季節雨水充足，秀姑巒溪水位變高，花蓮縣衛生局提早從今天起，啟動2處觀光地區行動緊急醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦