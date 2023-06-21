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花蓮秀姑巒溪2處行動醫療站啟動 守護泛舟遊客安全

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

國際解封，暑假泛舟旺季來臨，今年梅雨季節雨水充足，秀姑巒溪水位變高，花蓮衛生局提早從今天起，啟動2處觀光地區行動緊急醫療站服務，至9月10日結束，長達82天，盼提升秀姑巒溪水域活動安全。

衛生局表示，秀姑巒溪水域地處偏遠，遊客於泛舟時若發生意外事件，距離最近的衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院車程須費時50分鐘。因此，衛生局協調花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔2處設行動緊急醫療站，負責秀姑巒溪中游、下游緊急救護工作。

衛生局長朱家祥表示，行動緊急醫療站醫療團隊配合泛舟時程值勤，專業醫護團隊包含1名急診專科醫師、2名資深護理人員及1名緊急救護技術員駕駛救護車。

每天上午9時起配合泛舟遊客活動時間、地點，機動進駐奇美部落與長虹橋旁的奚卜蘭遊客中心，提供沿岸遊客緊急救護處置，確保意外發生黃金時間內搶救生命。

朱家祥說，花蓮醫院連續15年投入專業醫護人力及經費，去年行動緊急醫療站為26名遊客提供緊急醫療處置。同時鼓勵民眾學習正確運用CPR及AED，爭取搶救時效，即時挽回寶貴生命。

衛生局提醒，泛舟為激烈活動，患有心血管疾病民眾可能過於刺激，建議量力而為。戲水活動應選擇合法水域場所、配合泛舟規範、注意水位變化、注意身體狀況及下水前做好暖身運動、避免危險行為；夏季戶外活動可能發生熱衰竭，甚至中暑，建議每15至30分鐘補充水分，避免脫水導致中暑。

花蓮縣衛生局協調花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔2處設行動緊急醫療站，今天至9月10日結束，提升秀姑巒溪水域活動安全。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局協調花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔2處設行動緊急醫療站，今天至9月10日結束，提升秀姑巒溪水域活動安全。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局提早從今天起，啟動2處觀光地區行動緊急醫療站服務，提升秀姑巒溪水域活動安全。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局提早從今天起，啟動2處觀光地區行動緊急醫療站服務，提升秀姑巒溪水域活動安全。圖／花蓮縣衛生局提供

衛生局 花蓮

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