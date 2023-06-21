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搭車進出警局旁工地 5失聯移工台南被逮

中央社／ 台南21日電

台南市永康警分局所在的東橋重劃區有不少施工中建案，警方獲報有包商雇用非法失聯移工，昨天發現可疑廂型車出現在分局旁工地，出動多部巡邏汽機車包圍，逮捕5名失聯移工。

台南市政府警察局永康分局今天新聞稿指出，分局周遭有多處建案施工中，近日接獲民眾檢舉，有工地小包商為節省成本雇用非法失聯移工，經多日探查比對，鎖定1輛經常搭載多名失聯移工進出工地的廂型車。

警方指出，昨天下午發現這輛廂型車出現於轄區內，大橋派出所立即出動8名員警，分別駕駛巡邏汽機車出勤，就在分局旁1處工地外將廂型車團團包圍，不讓失聯移工有任何脫逃的機會。

警方指出，廂型車內移工在發現員警查緝時仍意圖逃逸，為避免路過民眾遭受危害，員警立即強力破窗威嚇控制現場，將車上5名失聯移工帶返派出所偵辦，部分被逮移工此時才發現工地旁就是警局，直呼很倒霉，訊後將5人移送移民署台南專勤隊辦理收容、遣返。

移工 台南 移民署

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