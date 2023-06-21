重情重義粽香四溢 五力夥伴慰勞南警
明天端午節，員警用心堅守崗位，終年辛苦維護轄區治安，南中扶慈善基金會、大台南警友會，巡守隊成員感佩警察無私付出及辛勞，聯袂送肉粽為台南市警二分局警員加油打氣。
南中扶慈善基金會董事長蔡有仁、大台南警友會榮譽理事長林玉柱、巡守中隊長王秋明、副中隊長陳明輝，今天上午10點贈送美味的粽子，送到台南市警二分局慰勉警察。
蔡有仁、林玉柱、王秋明、陳明輝等人對警察「重情又重義」，現場頓時粽香四溢，讓員警感受到滿滿的幸福，溫暖在心頭。
台南市警二分局表示，警力有限、民力無窮，感謝五力夥伴對警政工作的協助及支持，南警持續執行各項專案重點工作，全力反毒、打詐、維護社會治安、交通，強化為民服務工作，打造美好的治安環境。
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