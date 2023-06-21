重情重義粽香四溢 五力夥伴慰勞南警

明天端午節，員警用心堅守崗位，終年辛苦維護轄區治安，南中扶慈善基金會、大台南警友會，巡守隊成員感佩警察無私付出及辛勞，聯袂送肉粽為台南市警二分局警員加油打氣。

南中扶慈善基金會董事長蔡有仁、大台南警友會榮譽理事長林玉柱、巡守中隊長王秋明、副中隊長陳明輝，今天上午10點贈送美味的粽子，送到台南市警二分局慰勉警察。

蔡有仁、林玉柱、王秋明、陳明輝等人對警察「重情又重義」，現場頓時粽香四溢，讓員警感受到滿滿的幸福，溫暖在心頭。