台南安平觀汐平台發生疑似溺水意外 中年女性命危送醫

台南市安平區觀汐平台今天中午11點多發生疑似溺水意外，消防人員獲報趕到現場將中年女性送醫，她被發現時沒有呼吸心跳，緊急送醫急救。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午11點18分接獲民眾報案，有人在安平觀汐平台水域載浮載沈，後來被海水沖上岸。

消防分隊人員到場後發現女性倒在沙灘上，沒有生命跡象，連忙為她做人工呼吸後，救護人員和海巡人員送郭綜合醫院。

警方及消防人員說，女子年約40、50歲，身上衣服都是溼的，研判是溺水後被沖上岸邊，身上沒有證件，身分待查證。

消防人員表示，觀夕平台附近有離岸流，如到此戲水千萬要小心。