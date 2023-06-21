高雄私幼教師虐童致傷遭起訴 檢求加重刑責

高雄市鳳山區某私立幼兒園去年發生虐童事件，幼童臀部瘀傷。遭解僱的王姓幼教老師，今天遭高雄地檢署依傷害罪嫌起訴，另依「故意傷害兒童」，建請法院加重二分之一刑責。

這起虐童事件在去年4月曝光，高雄市議員邱于軒、吳銘賜同時接獲同個幼兒園、不同家長陳情。當時議員揭露幼童雙臀瘀青照，要求市府加強監督、輔導，不要再三發生虐童事件。

雄檢起訴書指出，王女當時是小班導師，去年3月23、28、29日，曾7次拿作業簿、點心夾子、洗手乳罐或徒手打幼童，施打部位包括手、腿、屁股等，造成幼童雙臀瘀青、腫痛，且幼童出現急性創傷壓力反應。

但王女辯稱基於管教小朋友，雖有打小孩當下力道都很小，且大力拉扯小孩的動作不會造成受傷，否認是自己的行為造成幼童傷勢。

檢方起訴指出，王女犯刑法第277條第1項傷害罪嫌，另因王女故意傷害兒童，建請依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定，加重其刑至二分之一。