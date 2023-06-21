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通霄隧道路段疑飆車擾民 苗栗警攔14車取締9違規

中央社／ 苗栗縣21日電

苗栗縣台1線通霄隧道路段日前有多部車輛競速，並發出巨大噪音擾民。警方今天指出，經派員到場攔查14部車輛，針對闖紅燈、無照駕駛等違規事項，開出9張罰單。

苗栗縣警察局通霄分局副分局長蔡其宏接受媒體訪問指出，18日清晨5時許接獲民眾通報，有多部車輛於通霄鎮台1線通霄隧道北側路口競速，製造令人不適噪音，妨害安寧，經苑裡分駐所及通霄派出所員警趕赴現場，發現有多部車輛疑似飆車、危險駕駛。

蔡其宏說，經調查，該群用路人於中部地區集合後欲返回新竹地區，途中行經通霄鎮，因車輛噪音過大，造成在地居民不適，警方立即啟動快打部隊到場，針對現場人車、違規態樣進行告發。

蔡其宏表示，員警對於違規車輛開立闖紅燈、無照駕駛、車牌未依規定懸掛、召回檢驗排氣管等舉發交通違規9件，涉及公共危險罪行為調查完畢後，函送苗栗地方檢察署偵辦。

另外對於疑似改裝噪音車輛，警方表示將報請縣府環保局及交通部公路總局苗栗監理站召回檢驗，並於現場逐一對14部車輛、20名駕駛及乘客盤查登記，告誡不得有競速及涉及公共危險情事。

噪音 苗栗縣 新竹

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