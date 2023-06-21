貨櫃車經國3彰化段輪胎起火 載運動器材付之一炬

滿載運動器材貨櫃車昨天深夜行經國道3號北向202.7公里處彰化路段輪胎起火，火勢很快吞沒整輛車，事故一度造成快官交流道往彰化出口匝道封閉，經警消灌救今天凌晨恢復通車。

國道公路警察局第七公路警察大隊今天新聞稿表示，國道3號北向202.7公里處彰化快官路段昨天深夜發生火燒車事故。初步了解為裝載運動器材貨櫃車行駛冒出火煙，經其他用路人示警，駕駛停靠匝道路肩發現輪胎起火，派消防車、救護車、巡邏車前往處理。

國道警方指出，由於貨櫃裝載物品因高溫悶燒滅火不易，需移出全部裝載物品進行滅火，事故一度造成快官交流道往彰化出口匝道封閉，經彰化縣消防局灌救，火勢今天凌晨1時20分撲滅，清理現場後於凌晨4時許恢復通車；提醒平時做好車輛保養、上路前檢查車況。

另外，國道公路警察局第三公路警察大隊也表示，國道1號北向224.2公里處彰化縣路段昨天深夜發生3車2人受傷交通事故，36歲吳姓男子駕駛自小客車追撞前方29歲曾姓男子駕駛的自小客車，再往前推撞54歲林男駕駛的半聯結車，造成吳男肋骨骨折、曾男胸口擦挫傷。

國道第三大隊指出，傷者送衛生福利部彰化醫院醫治幸無生命危險，此案駕駛人都無酒駕，事故於昨天深夜11時59分排除，持續調查肇事原因，提醒用路人注意車前狀況，保持安全距離並勿疲勞駕駛。（編輯：孫承武）