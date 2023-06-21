少女內衣曬衣架上被偷走 男賊像逛百貨公司挑衣服

新竹縣芎林鄉驚傳女性內衣大盜出沒，犯下多起竊盜案件的劉姓男子，18日再次犯案時，闖入民宅看見掛著整排晾曬中的衣服，竟然當場挑了起來，還專挑款式新穎、看起來是年輕女性穿的胸罩內褲，隨手塞進褲襠中，橫山警方不久便循線將人逮捕，依法將他函送偵辦。

據了解，55歲的劉姓竊盜慣竊多次在芎林犯下竊案，店家或住家只要不小心將手機或錢包放在顯眼處，就可能被劉男盯上而順手牽羊，因此地方人心惶惶，沒想到劉男疑似情慾無處發洩，竟然還盯上女性內衣，變成內衣大盜，專挑年輕款式的女性內衣偷竊。

15日凌晨，劉男穿著雨衣闖入芎林一處出租公寓1樓的曬衣場，看見曬衣場掛著整排晾曬中的衣物，竟然當作百貨公司逛了起來，還在整排衣物中翻找，專挑女性內衣下手，正好因該公寓住戶中有少女居住，曬衣繩上晾曬私密內衣，就被劉男當場順走3件，還直接塞進褲襠中，隨後若無其事離開現場，過程全被監視器拍了下來。

少女得知自己的內衣褲被嫌犯偷走，嚇得產生心理壓力，沒想到劉男食髓知味，又挑同戶人家下手犯案，這次換少女的父親遭殃，手機被劉男順走，氣得父親18日下午就帶著女兒到派出所報案，警方當天4小時後就在富林路將涉案的劉姓男子拘提逮捕到案。

芎林分駐所指出，劉男早就因另涉他案而列為桃園地檢署拘提對象，但由於劉嫌行蹤飄忽不定、沒有住在戶籍地，大多是利用短期租屋或住在打零工友人家，因此警方改採以車追人方式，調閱沿現場周邊與路口監視器調閱相關錄影畫面，才將人逮捕，同時突破竊嫌心防，讓竊嫌交出私藏的女性內衣。