高雄幼兒園幼教師打幼童雙臀瘀青 檢依故意傷害求加重刑責

高雄市鳳山區某幼兒園去年發生不當管教事故，造成幼童雙臀瘀傷，已被解聘的王姓女幼教師，今天經高雄地檢署，依傷害罪嫌起訴，檢察官並以王女故意傷害兒童，具體向法院求加重2分之1刑責。

去年4月高雄市議員在議會總質詢，才傳出這所幼兒園幼教師不當管教，有10多名幼童受害，當時高雄市長陳其邁震怒，要求嚴辦，不僅社會局依違反兒少法對幼兒園開罰17萬元，教育局在去年5月12日，也裁處幼兒園自去年年8月到今年5月，減收招生60人，而且裁處王姓幼教師3年不得於教保機構服務。

幼兒園當時回應媒體，已開除涉案的王姓老師，認為幼教師情緒管理欠佳、動作粗魯，但沒拿水管或木板打小孩。

起訴指出，王姓女幼教師擔任「小一班」導師，去年3月23日、28日、29日，曾7次拿作業簿、點心夾子、洗手乳罐及徒手打幼童，造成幼童雙臀瘀受傷。王女稱她是基於管教小朋友，當下力道都很小，不會造成受傷，並認為幼童的不是她造成的。