快訊

炎亞綸突現身鞠躬道歉！耀樂當場崩潰痛哭中斷記者會

中華電信光世代佛心升級！全新2方案把第四台光纖壓著打

2大在野拒投票…民進黨挾人數優勢通過大法官提名 尤伯祥獲最多同意

高雄幼兒園幼教師打幼童雙臀瘀青 檢依故意傷害求加重刑責

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市鳳山區某幼兒園去年發生不當管教事故，造成幼童雙臀瘀傷，已被解聘的王姓女幼教師，今天經高雄地檢署，依傷害罪嫌起訴，檢察官並以王女故意傷害兒童，具體向法院求加重2分之1刑責。

去年4月高雄市議員在議會總質詢，才傳出這所幼兒園幼教師不當管教，有10多名幼童受害，當時高雄市長陳其邁震怒，要求嚴辦，不僅社會局依違反兒少法對幼兒園開罰17萬元，教育局在去年5月12日，也裁處幼兒園自去年年8月到今年5月，減收招生60人，而且裁處王姓幼教師3年不得於教保機構服務。

幼兒園當時回應媒體，已開除涉案的王姓老師，認為幼教師情緒管理欠佳、動作粗魯，但沒拿水管或木板打小孩。

起訴指出，王姓女幼教師擔任「小一班」導師，去年3月23日、28日、29日，曾7次拿作業簿、點心夾子、洗手乳罐及徒手打幼童，造成幼童雙臀瘀受傷。王女稱她是基於管教小朋友，當下力道都很小，不會造成受傷，並認為幼童的不是她造成的。

檢方因王女也承認曾打幼童，以傷害罪起訴王女，並認為她故意傷害兒童，向法院請求，依兒童及少年福利及權益保障法，對王女加重刑責。

高雄鳳山某幼兒園幼教師不當管教，幼童臀部出現大片瘀傷。圖／本報資料照片
高雄鳳山某幼兒園幼教師不當管教，幼童臀部出現大片瘀傷。圖／本報資料照片

幼教 幼兒園

延伸閱讀

國際菓道家三堀純一到訪高雄 重現「紅亂菊」超人技藝

御皇苑 登上高雄豪宅王

洪素卿案例看太多慮病症發作！腳指發黑憂心癌症找上門

高雄豪宅排名洗牌！新科豪宅王是「它」 每坪成交單價達69.6萬

相關新聞

3小時破案！林口幼兒園潑漆撒冥紙 警速逮2車3嫌送辦

新北市林口區一家連鎖幼兒園一名教保員，從今年4月涉嫌對超過12名幼童不當管教，造成幼童心生畏懼拒絕到幼兒園上課，案經被害...

少女內衣曬衣架上被偷走 男賊像逛百貨公司挑衣服

新竹縣芎林鄉驚傳女性內衣大盜出沒，犯下多起竊盜案件的劉姓男子，18日再次犯案時，闖入民宅看見掛著整排晾曬中的衣服，竟然當...

高雄幼兒園幼教師打幼童雙臀瘀青 檢依故意傷害求加重刑責

高雄市鳳山區某幼兒園去年發生不當管教事故，造成幼童雙臀瘀傷，已被解聘的王姓女幼教師，今天經高雄地檢署，依傷害罪嫌起訴，檢...

男入室行竊搶劫訊息瘋傳 竹北、新豐警均未獲報案

新竹縣近來有民眾在臉書和LINE群貼出一張男子照片，指出該男在新竹竹北、新豐地區連續闖空門，是小偷慣犯，甚至還用紅色的字...

人在做天在看！桃園男缺錢偷功德款 躲1天出門秒被逮

缺錢找土地公借？桃園市桃園區一名48歲翁姓男子因缺錢花用，跑到一處福德祠找土地公「借錢」，對此管理人員事後發現5千多元香...

苗縣今年8500多輛使用牌照稅未繳 即日上路查獲將開罰

根據苗栗縣政府稅務局統計，今年截至目前，設籍苗栗車輛牌照稅尚有8500多輛尚未完稅，欠收金額高達6千多萬元；稅務局提醒車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦