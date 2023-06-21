男入室行竊搶劫訊息瘋傳 竹北、新豐警均未獲報案
新竹縣近來有民眾在臉書和LINE群貼出一張男子照片，指出該男在新竹竹北、新豐地區連續闖空門，是小偷慣犯，甚至還用紅色的字寫上：「此人會登堂入室搶劫」，引起民眾恐慌。不過警方指出，竹北、新豐各派出所均無接獲相關報案，提醒民眾若遇此事可盡速報案，也可撥打110提供線索。
有網友在臉書「竹北大小事」貼出一張男子照片，畫面中只見一名戴著眼鏡，中分頭、黑色口罩、白色上衣的男子正拿著手機走出房間。網友指出，該男在新竹竹北、新豐地區連續闖空門，是小偷慣犯，網友還留言表示，該男偷走朋友做看護的錢，房東已經報警，請警察處理當中。
不過新湖警分局、竹北警分局皆表示，經過詢問各大派出所、偵查隊，均無此類報案，由於該則貼文引起民眾恐慌，警方也高度重視，提醒民眾可檢具相關佐證資料，就近轄區派出所報案，警方將依規定受理案件；如有其他線索，可撥打110或下載警政服務APP。
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