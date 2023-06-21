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新北林口某幼兒園教保員涉虐童 大門遭潑漆撒冥紙

中央社／ 新北21日電

新北林口某連鎖幼兒園發生教保員涉對幼童施暴事件，今天上午被人發現門口遭潑紅色油漆及撒冥紙，警方獲報立即調閱監視畫面，迅速逮捕3名涉案男子偵辦。

新北市林口某連鎖幼兒園日前發生教保員涉對幼童施暴案件，家長因子女會哭鬧排斥上課，因此透過議員向教育局檢舉。

根據教育局查扣的幼兒園監視器畫面發現，女教保員涉對10多名幼童粗暴對待，包括推頭、拉扯、呼巴掌，以及在幼童午睡時直接大力拉起睡袋並朝幼童丟擲等情事。教育局表示，查證屬實，裁罰教保員並通報終身不得擔任教保人員。

而發生虐童案的幼兒園大門及外牆，今天清晨6時許被人發現遭潑紅色油漆、丟雞蛋及撒冥紙情事，林口警方獲報到場了解。

警方經調閱監視器畫面後鎖定2車3人涉案，迅速循線將31歲林姓男子、26歲李姓男子、23歲許姓男子等3人逮捕到案並帶回派出所詢問，以釐清犯案動機。

警方表示，不排除為民眾不滿該虐童事件潑漆洩憤，因此，警方除依法究辦，也呼籲民眾理性勿觸法。

幼兒園 教育局

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