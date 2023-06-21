3小時破案！林口幼兒園潑漆撒冥紙 警速逮2車3嫌送辦

新北市林口區一家連鎖幼兒園一名教保員，從今年4月涉嫌對超過12名幼童不當管教，造成幼童心生畏懼拒絕到幼兒園上課，案經被害幼童家長向新北市議員、教育局陳情，警方協助查扣勘驗園內監視器畫面，整起虐童事件才曝光。有民眾見新聞報導十分氣憤，今天凌晨兩車3人前往幼兒園門口潑漆、撒冥紙、丟雞蛋洩憤，稍早警方以車追人逮捕三人，詢後依法函送法辦。

據了解，新北市林口區一家連鎖幼兒園學童家長，聽到其子向他反映「老師會打人」不想到學校上課等話，經詢問其他家長園得知有同樣狀況。該名家長向幼兒園反映並查看監視器畫面，幼兒園卻以「需申請要半個月以上時間」為由婉拒調閱，家長們擔心畫面被刪除求助市議員，並通報教育局與警方到場查扣監視器硬碟。

經勘驗今年4月1日到4月28日該幼兒園內監視器畫面，果然發現這名涉虐教保員，不但會推幼童的頭、直接抽走正在睡覺幼童的睡袋，害小孩撞到頭，甚至還會要他們罰站吃午餐，拉著小朋友的衣領在地上拖行，初估受虐超過12名幼童。

對此，新北市教育局表示，4月28日接獲陳情後，教育局立即派員到園稽查、索取監視器畫面，經查確有不當管教情事，已將該師依法停職，依教保服務人員條例行為人最重可裁處60萬、幼兒園最重6萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。另外，針對幼兒園未善盡督導管理責任，已勒令停招，依法最重可廢止設立許可。

今天凌晨1時43分左右，該幼兒園外牆及內部，遭2車3人不明人士潑漆、丟雞蛋及灑冥紙，園方緊急向林口警方報案。警方受理調閱沿路監視器畫面，鎖定林男（31歲、機車行）、李男（26歲、臨時工）、許男（23歲、無業）涉嫌。今天上午警方於9時30分在新北市林口區忠孝路逮捕林嫌到案，並通知李、許兩男到所說明。