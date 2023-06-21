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人在做天在看！桃園男缺錢偷功德款 躲1天出門秒被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

缺錢找土地公借？桃園市桃園區一名48歲翁姓男子因缺錢花用，跑到一處福德祠找土地公「借錢」，對此管理人員事後發現5千多元香油錢不翼而飛，發現遭小偷闖入立即報警，警方獲報鎖定該男身分，將其查緝到案，全案依法函請偵辦。

桃園分局景福派出所18日接獲新生路上一間福德祠管理人員報案，指稱有嫌犯破壞鐵門進入廟內，竊取約5千多元香油錢後逃逸。

員警獲報後調閱監視畫面並訪查周邊居民，鎖定48歲翁姓嫌犯，但因其居無定所，行蹤難以掌握，對此所長將資料上傳群組，請同仁加強周邊巡守查緝。

結果昨下午1點多，景福所警員執行「清源專案｣勤區訪查勤務時，在三民路上發現翁男大搖大擺閒晃，立即將其攔下盤查，據瞭解翁男因缺錢花用，於是想到找土地公「借錢｣，5千多元香油錢已經全部花光，全案依法函請偵辦。

翁男行竊後躲了1天已經沒事，結果一出門就被逮。記者周嘉茹／翻攝
翁男行竊後躲了1天已經沒事，結果一出門就被逮。記者周嘉茹／翻攝
翁男破壞福德祠鐵門後進入偷竊5千多元香油錢。記者周嘉茹／翻攝
翁男破壞福德祠鐵門後進入偷竊5千多元香油錢。記者周嘉茹／翻攝
桃園翁姓男子缺錢竟向土地公「借錢」。記者周嘉茹／翻攝
桃園翁姓男子缺錢竟向土地公「借錢」。記者周嘉茹／翻攝

桃園 土地公 巡守

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