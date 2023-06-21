人在做天在看！桃園男缺錢偷功德款 躲1天出門秒被逮

缺錢找土地公借？桃園市桃園區一名48歲翁姓男子因缺錢花用，跑到一處福德祠找土地公「借錢」，對此管理人員事後發現5千多元香油錢不翼而飛，發現遭小偷闖入立即報警，警方獲報鎖定該男身分，將其查緝到案，全案依法函請偵辦。

桃園分局景福派出所18日接獲新生路上一間福德祠管理人員報案，指稱有嫌犯破壞鐵門進入廟內，竊取約5千多元香油錢後逃逸。

員警獲報後調閱監視畫面並訪查周邊居民，鎖定48歲翁姓嫌犯，但因其居無定所，行蹤難以掌握，對此所長將資料上傳群組，請同仁加強周邊巡守查緝。