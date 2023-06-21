人在做天在看！桃園男缺錢偷功德款 躲1天出門秒被逮
缺錢找土地公借？桃園市桃園區一名48歲翁姓男子因缺錢花用，跑到一處福德祠找土地公「借錢」，對此管理人員事後發現5千多元香油錢不翼而飛，發現遭小偷闖入立即報警，警方獲報鎖定該男身分，將其查緝到案，全案依法函請偵辦。
桃園分局景福派出所18日接獲新生路上一間福德祠管理人員報案，指稱有嫌犯破壞鐵門進入廟內，竊取約5千多元香油錢後逃逸。
員警獲報後調閱監視畫面並訪查周邊居民，鎖定48歲翁姓嫌犯，但因其居無定所，行蹤難以掌握，對此所長將資料上傳群組，請同仁加強周邊巡守查緝。
結果昨下午1點多，景福所警員執行「清源專案｣勤區訪查勤務時，在三民路上發現翁男大搖大擺閒晃，立即將其攔下盤查，據瞭解翁男因缺錢花用，於是想到找土地公「借錢｣，5千多元香油錢已經全部花光，全案依法函請偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言