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苗縣今年8500多輛使用牌照稅未繳 即日上路查獲將開罰

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

根據苗栗縣政府稅務局統計，今年截至目前，設籍苗栗車輛牌照稅尚有8500多輛尚未完稅，欠收金額高達6千多萬元；稅務局提醒車主，未稅車輛使用公共道路或違規等被查獲，除補繳本稅外，每次按未徵起應納稅額處0.3倍罰鍰。

稅務局表示，112年使用牌照稅繳納期限至5月2日，民眾若未依限繳納使用牌照稅，在滯納期滿後(6月2日以後)使用公共道路，包括行駛公共道路、停放公共道路旁及路邊收費停車格被查獲，除補繳本稅外，每次按未徵起應納稅額處0.3倍罰鍰，各年度未徵起應納稅額累計裁處以0.9倍為限。

該局舉例說明，桐桐妹112年使用牌照稅7120元，在滯納期滿6月2日以後仍未繳納，如於112年9月10日在路邊停車被查獲，則就112年1月1日至查獲日9月10日期間之欠繳稅額4935元，處0.3倍罰鍰1480元；如仍未繳納，又於113年1月14日行駛道路再次被查獲，則依112年欠繳之全年稅額7120元處0.3倍罰鍰2136元。

李姓承辦人員表示，目前車籍連線資料主要來自公路局監理站及財政部資料中心，除違規遭警方開單依據外，縣內苗栗、頭份、竹南設有公共路邊收費停車，也能調閱停車照片佐證，請尚未繳納112年牌照稅民眾儘速繳納，以免受罰。

民眾若未依限繳納使用牌照稅，在滯納期滿後使用公共道路，包括行駛公共道路、停放公共道路旁及路邊收費停車格被查獲，除補繳本稅外，每次按未徵起應納稅額處0.3倍罰鍰。記者吳傑沐／攝影
民眾若未依限繳納使用牌照稅，在滯納期滿後使用公共道路，包括行駛公共道路、停放公共道路旁及路邊收費停車格被查獲，除補繳本稅外，每次按未徵起應納稅額處0.3倍罰鍰。記者吳傑沐／攝影

監理站 車主

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