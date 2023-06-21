空軍士兵死亡案 家屬提國賠敗訴

蘇姓士兵在軍中昏迷，送醫後成為植物人後隔年死亡。他的父母認為軍中不當管教及延誤送醫，向空軍司令部提起國賠訴訟。台北地方法院日前認定舉證不足等，判決駁回。可上訴。

判決指出，蘇姓士兵的父母提告主張，兒子在民國108年初至空軍雷達中隊擔任食勤兵，109年1月4日清晨5時許，出現四肢無力、頭暈不適，中隊分隊長至寢室查看時，僅告知蘇在寢室休息，未積極尋求專業人員醫護。

父母還說，蘇男當天上午10時自床跌下，以跪姿、臀部坐地，右手倚桌方式支撐，在場之人無醫療、緊急救護知識，未確認可否搬動逕將蘇抬至床上，後來蘇男已神智不清、陷入昏迷、語意含糊不清。中隊的副隊長也未指示營區內緊急救護技術員前來處理、急救，也未聯絡救護車。

後來是用民車自行將蘇男送醫，直至當天上午11點多到達醫院，已延誤救治時間超過47分鐘，導致蘇男到院前，心肺功能停止，已無生命跡徵象，經急救後仍造成腦部永久性損害，成為植物人狀態，110年4月20日死亡。

父母提告主張，國防部空軍司令部人員不當管教，故意侵害蘇的身體、健康及生命權，就算沒有不當管教情形，軍方未指示營區內緊急救護技術員協助、未通報聯絡119救護車，只是以民車自行送醫，明顯怠於執行職務且未善盡善良管理人注意義務，須賠償新台幣744萬多元。

台北地方法院審理後認為，蘇的父母並未提出足以認定蘇男有遭不當管教證據，縱然蘇男經診斷急性腎衰竭並橫紋肌溶解症，無法依此即認曾有遭不當管教，且軍方當時爭取時間儘速送抵醫療院所，決定立即以民車送醫，應符合已盡善良管理人注意義務，判決駁回。可上訴。