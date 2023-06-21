快訊

直播主爆NONO性騷受害者近20人！1女8年前被拖到公廁無套性侵

5億高中生案偵結！夏姓配偶父子殺人罪不起訴 認定假結婚遺產沒了

吃「這顆粽子」跑2小時都不夠！一圖曝11款粽所需運動時間 5妙招讓你吃粽不胖

空軍士兵死亡案 家屬提國賠敗訴

中央社／ 台北21日電

蘇姓士兵在軍中昏迷，送醫後成為植物人後隔年死亡。他的父母認為軍中不當管教及延誤送醫，向空軍司令部提起國賠訴訟。台北地方法院日前認定舉證不足等，判決駁回。可上訴。

判決指出，蘇姓士兵的父母提告主張，兒子在民國108年初至空軍雷達中隊擔任食勤兵，109年1月4日清晨5時許，出現四肢無力、頭暈不適，中隊分隊長至寢室查看時，僅告知蘇在寢室休息，未積極尋求專業人員醫護。

父母還說，蘇男當天上午10時自床跌下，以跪姿、臀部坐地，右手倚桌方式支撐，在場之人無醫療、緊急救護知識，未確認可否搬動逕將蘇抬至床上，後來蘇男已神智不清、陷入昏迷、語意含糊不清。中隊的副隊長也未指示營區內緊急救護技術員前來處理、急救，也未聯絡救護車。

後來是用民車自行將蘇男送醫，直至當天上午11點多到達醫院，已延誤救治時間超過47分鐘，導致蘇男到院前，心肺功能停止，已無生命跡徵象，經急救後仍造成腦部永久性損害，成為植物人狀態，110年4月20日死亡。

父母提告主張，國防部空軍司令部人員不當管教，故意侵害蘇的身體、健康及生命權，就算沒有不當管教情形，軍方未指示營區內緊急救護技術員協助、未通報聯絡119救護車，只是以民車自行送醫，明顯怠於執行職務且未善盡善良管理人注意義務，須賠償新台幣744萬多元。

台北地方法院審理後認為，蘇的父母並未提出足以認定蘇男有遭不當管教證據，縱然蘇男經診斷急性腎衰竭並橫紋肌溶解症，無法依此即認曾有遭不當管教，且軍方當時爭取時間儘速送抵醫療院所，決定立即以民車送醫，應符合已盡善良管理人注意義務，判決駁回。可上訴。

父母 空軍 提告

延伸閱讀

22歲空軍士兵頭暈躺寢室變植物人 父母請求國賠結果出爐

涉詐領助理費 基隆議員張秉鈞和父母聲押

台南水交社園區聯手國寶級畫師 推手繪電影看板特展

潮州社福中心邀「高賽夫人」 與青少年溝通性觀念

相關新聞

林口連鎖幼兒園幼師涉不當管教遭查 今早大門被潑紅漆、砸雞蛋

新北市教育局接獲檢舉，林口區一家連鎖幼兒園有12名幼童，遭該園一名教保員不當管教，不但對幼童推頭、呼巴掌，還要幼童罰站吃...

苗縣今年8500多輛使用牌照稅未繳 即日上路查獲將開罰

根據苗栗縣政府稅務局統計，今年截至目前，設籍苗栗車輛牌照稅尚有8500多輛尚未完稅，欠收金額高達6千多萬元；稅務局提醒車...

林口連鎖幼兒園遭潑漆 園方急喊「大家冷靜」絕不卸責

新北市林口區何嘉仁智盛幼兒園爆出教保員不當對待，家長昨開記者會質疑園方因超收，導致老師忙不過來，情緒崩潰。教育局已將該園...

軍卡拋錨堵在淡水幹道 引發網友論戰「不會推到路邊?」

新北市淡水區民權路馬偕醫院前方往台北方向，今天清晨6時50分左右，有1輛軍用卡車拋錨停在中間車道，導致該路段車速緩慢，稍...

伸手動作超明顯！陽明交大女學生廁所被偷拍 同校男大生遭逮

陽明交大出現攝狼！一名鄭姓女學生19日中午在陽明交大校內如廁時，竟發現廁所門上方門縫出現半截手機，並由上往下偷拍，鄭女當...

台中男求職險誤上詐團賊船 高雄警竟在他背包找出定位器

潘姓男子找工作，疑誤上詐騙集團陷阱，受指示偽裝證券公司業務員向人取款，他拿了對方給他的背包，愈想愈不對勁，向警方求助，警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦