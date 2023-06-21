林口連鎖幼兒園幼師涉不當管教遭查 今早大門被潑紅漆、砸雞蛋

新北市教育局接獲檢舉，林口區一家連鎖幼兒園有12名幼童，遭該園一名教保員不當管教，不但對幼童推頭、呼巴掌，還要幼童罰站吃午餐。經新北市教育局調查屬實，教保員停職並列入不適任教師，幼兒園則因未善盡督導管理責任勒令停招，依法最重可廢止設立許可。今早該所幼兒園被人潑漆、砸雞蛋、撒冥紙，目前轄區警方正介入調查中。

據了解，新北市林口區一家連鎖幼兒園學童家長，聽到其子向他反映「老師會打人」不想到學校上課等話，經詢問其他家長園得知有同樣狀況。該名家長向幼兒園反映並查看監視器畫面，幼兒園卻以「需申請要半個月以上時間」為由婉拒調閱，家長們擔心畫面被刪除求助市議員，並通報教育局與警方到場查扣監視器硬碟。

經勘驗今年4月1日到4月28日該幼兒園內監視器畫面，果然發現這名涉虐教保員，不但會推幼童的頭、直接抽走正在睡覺幼童的睡袋，害小孩撞到頭，甚至還會要他們罰站吃午餐，拉著小朋友的衣領在地上拖行，初估受虐超過12名幼童。

對此，新北市教育局表示，4月28日接獲陳情後，教育局立即派員到園稽查、索取監視器畫面，經查確有不當管教情事，已將該師依法停職，依教保服務人員條例行為人最重可裁處60萬、幼兒園最重6萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。另外，針對幼兒園未善盡督導管理責任，已勒令停招，依法最重可廢止設立許可。

今天上午6時50分左右，該幼兒園外牆及內部遭不明人士潑漆、丟雞蛋及灑冥紙，緊急向林口警方報案。