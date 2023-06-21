快訊

停更YT真相曝光！視網膜也加入Me too 親揭遭女員工性騷散布「恐怖情人」謠言

2023全球最佳航空公司排名出爐！新加坡航空奪冠 台灣1家入前10

多人燒死！宏都拉斯女子監獄暴動 至少41死7傷

國3彰化路段深夜火燒車 貨櫃車滿載運動器材付之一炬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

1輛載運運動器材的貨櫃車昨天深夜行經國道3號北向202.7公里處，突然輪胎起火，延燒到車身，雖然無人受傷，但高溫造成貨櫃內貨物悶燒滅火不易，直到今天清晨4時5分才清除路面恢復通車，事故原因由國道警察第7大隊及彰化縣消防局調查中。

警方說，據初步了解，1輛裝載運動器材的貨櫃車，昨天深夜11時21分許行經國道3號北向202.7公里時，被其他車輛駕駛人示警，指車輛起火，貨櫃車駕駛立即停靠匝道路肩檢查時，發現輪胎起火，立即通報消防局前往灌救。

警方一度封閉快官交流道往彰化方向出口匝道，還請高公局緩撞車前往現場後方警戒疏導車流，但由於貨櫃內裝載物品因高溫造成悶燒，滅火不易，須將物品全數移出始能滅火，火勢直到今天凌晨1時20分完全撲滅，火燒車原因由彰化縣消防局調查中。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲駕駛人，平時應做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並在後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應盡速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。

1輛載運運動器材的貨櫃車，昨天深夜行經國道3號北向202.7公里處，突然起火。圖／國道警察第七大隊提供
1輛載運運動器材的貨櫃車，昨天深夜行經國道3號北向202.7公里處，突然起火。圖／國道警察第七大隊提供
1輛載運運動器材的貨櫃車，昨天深夜行經國道3號北向202.7公里處，突然起火，彰化縣消防局派遣消防人員前往灌救。圖／國道警察第七大隊提供
1輛載運運動器材的貨櫃車，昨天深夜行經國道3號北向202.7公里處，突然起火，彰化縣消防局派遣消防人員前往灌救。圖／國道警察第七大隊提供
1輛載運運動器材的貨櫃車，昨天深夜行經國道3號北向202.7公里處，突然起火，彰化縣消防局派遣消防人員前往灌救。圖／國道警察第七大隊提供
1輛載運運動器材的貨櫃車，昨天深夜行經國道3號北向202.7公里處，突然起火，彰化縣消防局派遣消防人員前往灌救。圖／國道警察第七大隊提供
1輛載運運動器材的貨櫃車，昨天深夜行經國道3號北向202.7公里處，突然起火，彰化縣消防局派遣消防人員前往灌救。圖／國道警察第七大隊提供
1輛載運運動器材的貨櫃車，昨天深夜行經國道3號北向202.7公里處，突然起火，彰化縣消防局派遣消防人員前往灌救。圖／國道警察第七大隊提供

國道 警察

延伸閱讀

彰化永靖公墓種電 4村抗議

彰化永靖公墓設太陽能光電板 鄉民舉白布條控黑箱

影／女不願被分手拿漆噴Metoo洩憤 新北消防局回應了

國1貨櫃車衝外側邊坡 新竹路段回堵6公里釀「紫爆」

相關新聞

國3彰化路段深夜火燒車 貨櫃車滿載運動器材付之一炬

1輛載運運動器材的貨櫃車昨天深夜行經國道3號北向202.7公里處，突然輪胎起火，延燒到車身，雖然無人受傷，但高溫造成貨櫃...

22歲空軍士兵頭暈躺寢室變植物人 父母請求國賠結果出爐

空軍雷達第六中隊食勤兵蘇威宇3年前在寢室身體不適昏迷成為植物人，前年逝世並捐出眼角膜遺愛人間，父母認為兒子被不當管教，軍...

台南安平現天坑 混凝土車卡住側翻

台南安平也出現天坑！昨天上午10點20分，一輛預拌混凝土車行經台南市安平區府平路接近光州路段，路面突然下陷出現一個大坑洞...

屏東3樓透天厝火警 飼主得知愛犬喪生痛哭

屏東市復興南路一段488巷附近今晚8點左右一棟3樓透天厝發生火警，附近住戶聞到燒焦味道外出查看，立刻聽到數聲爆炸聲響，趕...

詐團租屋藏數位式移動機房 勾結電信辦上千門號

桃園檢警去年10月至今年3月間，陸續破獲謝姓主嫌等8人共組的詐騙集團電信機房，詐團承租套房架設多台「數位式移動設備」，由...

疑操作吊掛機具失足 男子從3樓墜落命危

新北市趙姓男子今天下午操作吊掛機具時，疑似重心不穩，不慎失足從3樓墜落，傷重命危送醫急救中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦