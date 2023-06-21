國3彰化路段深夜火燒車 貨櫃車滿載運動器材付之一炬
1輛載運運動器材的貨櫃車昨天深夜行經國道3號北向202.7公里處，突然輪胎起火，延燒到車身，雖然無人受傷，但高溫造成貨櫃內貨物悶燒滅火不易，直到今天清晨4時5分才清除路面恢復通車，事故原因由國道警察第7大隊及彰化縣消防局調查中。
警方說，據初步了解，1輛裝載運動器材的貨櫃車，昨天深夜11時21分許行經國道3號北向202.7公里時，被其他車輛駕駛人示警，指車輛起火，貨櫃車駕駛立即停靠匝道路肩檢查時，發現輪胎起火，立即通報消防局前往灌救。
警方一度封閉快官交流道往彰化方向出口匝道，還請高公局緩撞車前往現場後方警戒疏導車流，但由於貨櫃內裝載物品因高溫造成悶燒，滅火不易，須將物品全數移出始能滅火，火勢直到今天凌晨1時20分完全撲滅，火燒車原因由彰化縣消防局調查中。
國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲駕駛人，平時應做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並在後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應盡速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。
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