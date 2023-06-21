22歲空軍士兵頭暈躺寢室變植物人 父母請求國賠結果出爐

空軍雷達第六中隊食勤兵蘇威宇3年前在寢室身體不適昏迷成為植物人，前年逝世並捐出眼角膜遺愛人間，父母認為兒子被不當管教，軍方未指示緊急救護員急救、未叫救護車，請求國家賠償744萬餘元，台北地方法院審結判父母敗訴，可上訴。

蘇的父母主張，兒子2019年1月9日到雷達第六中隊擔任食勤兵，2020年1月4日清晨5時許出現四肢無力、頭暈不適，但潘姓分隊長僅告知兒子在寢室休息，卻沒有尋求專業人員協助；上午近11時，兒子從床上跌下，被發現神智不清、語意含糊不清、昏迷，李姓副隊長未指示緊急救護技術員來急救、未聯絡救護車，而是自行將兒子送醫，導致兒子被延誤就醫，成為植物人，隔年4月20日離世。

父母懷疑兒子被軍方不當管教，而造成橫紋肌溶解症、急性腎衰竭，縱使無不當管教，也沒有妥善管控藥物，而軍方沒有提供相關緊急救護安全、衛生防護措施，應負擔國家賠償責任，請求空軍司令部賠償父親353萬餘元、母親390萬餘元。

空軍司令部指出，當天蘇表示四肢無力，並無其他異狀，潘、李的處置沒有疏失或延誤治療，且自行送醫車程也沒有耗時較長，認為蘇心肺功能停止、急性腎衰竭與潘、李沒有因果關係；案發時也無法令規定營區應提供何種安全衛生機具及措施，請求駁回訴訟。

台北地院指出，父母沒有提出蘇被不當管教的證據，縱使蘇被診斷急性腎衰竭、橫紋肌溶解症，也無法認定曾受到不當管教。

另依據醫師接受監察院諮詢時的意見，認為可能是過量使用抗憂鬱藥物造成的，而蘇案發前一天才收假回營，不可能由軍方管控放假在外的用藥狀況，父母也沒有提出軍方為管控藥物，而讓蘇服藥過量的證據。