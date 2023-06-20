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屏東3樓透天厝火警 飼主得知愛犬喪生痛哭

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東市復興南路一段488巷附近今晚8點左右一棟3樓透天厝發生火警，附近住戶聞到燒焦味道外出查看，立刻聽到數聲爆炸聲響，趕緊撥打119求助，消防局獲報派4隊、9輛各式救災車輛，約90人到場救援，在大約40分鐘後撲滅火勢，進行殘火處理，疑似為2樓電線走火，所幸屋主和兒女外出，無人傷亡，台電派員緊急切斷電源，附近16戶暫時停電，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。

據了解，隔壁住戶聽到幾聲「啵啵」聲響，接著附近一名女姓住戶聞到物品燒焦味道，外出查看發現鄰近一間3樓磚造透天厝2樓竄出火舌，冒出濃煙，接著聽到幾聲爆炸聲響，火勢快速蔓延，趕緊通報消防救助。

消防局於今晚7點52分獲報，派出屏東、麟洛分隊、屏東二隊、第一大隊，出動9輛各式搶救車輛，出動約90人到場救災，於8點16分撲滅火勢，進行殘火處理，初步研判起火點位於2樓，疑似是電線走火，所幸李男一家2口外出，無人傷亡，未波及鄰近住家。

據了解，58歲李姓屋主與女兒、兒子3人住在屏東市復興南路一段488巷一間3樓磚造透天厝，約40幾年，飼養約10隻小型犬貓，兒子從軍平時不住家，李男今晚外出復建，順道載女兒下班，到住家巷口時看見數輛消防車停在外頭，這才知道自家起火。

李男女兒看見被燒得焦黑、明顯死亡的狗狗後痛哭失聲，她飼養的一隻柴犬「伊伊」在附近被人發現，白色皮毛遭火噬變成咖啡色，還有一道嚴重燒燙傷，她哭著說，「原本還想要整理房間好好養，好幾隻是最近才養，還很小。」

消防人員進行殘火處理，初步研判是2樓電線走火導致，台電公司也派員到場關閉變電箱，防止災害擴大，造成附近約16戶停電，不少住戶外出關心查看，擠滿巷道，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。

屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主飼養的柴犬急忙逃命跑出屋外，被附近住戶發現帶回給飼主。圖／讀者提供
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主飼養的柴犬急忙逃命跑出屋外，被附近住戶發現帶回給飼主。圖／讀者提供
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主一家外出，未造成傷亡。圖／讀者提供
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主一家外出，未造成傷亡。圖／讀者提供
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，李姓屋主飼養的柴犬「伊伊」遭火噬，白色毛髮被燒成咖啡色。記者張已亷／攝影
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，李姓屋主飼養的柴犬「伊伊」遭火噬，白色毛髮被燒成咖啡色。記者張已亷／攝影
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主（右2）一家外出，回家得知飼養愛犬死亡痛哭失聲。記者張已亷／攝影
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主（右2）一家外出，回家得知飼養愛犬死亡痛哭失聲。記者張已亷／攝影
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主一家外出，未造成傷亡。記者張已亷／攝影
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主一家外出，未造成傷亡。記者張已亷／攝影
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主一家外出，未造成傷亡。圖／取自屏東小鎮資訊臉書社團
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主一家外出，未造成傷亡。圖／取自屏東小鎮資訊臉書社團
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，李姓屋主飼養的柴犬「伊伊」遭火噬，白色毛髮被燒成咖啡色。記者張已亷／攝影
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，李姓屋主飼養的柴犬「伊伊」遭火噬，白色毛髮被燒成咖啡色。記者張已亷／攝影
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主一家外出，未造成傷亡。記者張已亷／攝影
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主一家外出，未造成傷亡。記者張已亷／攝影
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主一家外出，無人傷亡，回家看見飼養愛犬明顯死亡痛哭失聲。記者張已亷／攝影
屏東市復興南路一段488巷今晚8點左右一間3樓透天厝傳出火警，當時李姓屋主一家外出，無人傷亡，回家看見飼養愛犬明顯死亡痛哭失聲。記者張已亷／攝影

透天厝 屏東

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